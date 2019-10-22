〈金管會報告搶先看〉IFRS 17將在2025年上路 保險業備妥3招應戰

金管會主委顧立雄明 (23) 日將赴立法院財委會就接軌 IFRS 17 的因應策略備詢，在書面報告中提及，國際會計準則 IFRS 17 將於 2022 年生效，但我國將在 2025 年實施，為接軌國際準備，金管會督促保險業要預留準備金等 3 大措施以應戰。

金管會表示，過去國際間對保險合約並無一致的會計準則規範，為忠實表達保險業長期業務特性，經國際會計準則理事會 (IASB) 多年研議建立國際一致的會計處理原則，於 2017 年發布 IFRS 17 草案，鑑於各界反映實務執行困難及複雜，又於今 (2019) 年 6 月發布修訂草案進行意見徵詢，預計明年中發布正式準則，並訂於 2022 年適用生效。

為迎接 IFRS 17，金管會大舉要求金融機構應具有高度的公司治理標準，除需遵循一般上市櫃公司之公司治理外，亦依金融業特性要求其提升公司治理，以協助建立內控及誠信的文化。

其中，保險業面臨接軌 IFRS 17 首當其衝，金管會說明，因為 IFRS 17 明定保險合約的衡量模型，採類似「公允價值」方式衡量保險負債，要求以現時利率及影響現金流量的各項假設計算，與目前保險負債以類似「攤銷後成本 (Locked-in)」的衡量方式有別，會使保險業的財務報表深受市場利率影響。

我國接軌 IFRS 17 時程，以國際生效日後至少 3 年、也就是 2025 年再實施為原則，以利觀察國外實施狀況，配合我國國情適度調整因應，並予業者較充裕的準備時間。

但在此之前，金管會還是積極協助保險業提前備妥 3 大因應措施，以接軌 IFRS 17，3 大因應措施如下：

1. 預留各種準備金、特別盈餘公積，以因應接軌的衝擊；且每年進行有效契約負債公允價值評估，如需強化，應提報準備金補強計畫。

另成立保發中心專案平台，持續推動接軌工作及規劃整體性的訓練計畫，並要求各保險公司成立專案小組，就接軌相關規劃及辦理進度定期提報董事會追蹤控管。

2. 持續推動措施督促保險業者強化資本結構：金管會已修正「保險業資本適足性管理辦法」，增訂保險業淨值比低於 3% 或 2% 者，主管機關得依保險法規定，採取必要措施，要求保險公司辦理現金增資以厚實資本，強化損失吸收能力。

3. 持續與國際溝通：在會計研究發展基金會的協助下，持續與國際會計準則理事會 (IASB) 進行意見交流，未來將持續保持良好溝通管道，以適時反映我國實務執行問題。