【日盛投顧】力守5日均線

◆盤勢分析

1. 台股呈現高檔盤堅，狹幅波動，其中電子股熄火，資金輪動至傳產類股表現，尾盤指數重返紅盤，最終上漲 3.93 點，漲幅 0.04%，收在 11,884.15 點，成交金額為 1022.32 億元。三大法人合計買超 50.9 億元，外資買超 47.27 億元、投信買超 0.41 億元、自營商買超 3.22 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價漲量縮至千億附近，後勢仍需回檔量縮，漲時量增。

（2）、均線：支撐為月線 (約 10983 點) 附近，壓力為去年高點 11270 點附近。

（3）、技術指標：KD 向上，9 日 K 值（87）高於 50，短線偏多，但需提防拉回。

3. 櫃買指數漲幅 0.30%，收在 143.24 點，相對加權指數強勢。支撐為月線（141.6 點) 附近，壓力為今年高點 144.8 點附近，KD 指標向上，9 日 K 值（80）高於 50，短線偏多，但需提防拉回。

4. 觀盤重點：指數偏多思考，有望延五日線走強，失守則轉為偏多整理，櫃買指數則持續上攻，皆需留意量價，需漲時量增，跌時量縮。台股選股方向可留意 IC 設計、運動休閒、內需、5G、PCB、伺服器等。

水泥、營建資產、矽晶圓、設備廠、IC 封測等族群強勢

1. 營建資產：台商回台投資持續增加，對房地產、建材、營造可望間接受惠，加上台幣升值，資產題材再起，帶動 2101 南港、2501 國建、2524 京城、2515 中工、2538 基泰等股價上揚。

2. 水泥：4Q 為產業傳統旺季，中國地產、基建需求回升，水泥價格有望漲價，激勵 1101 台泥、1102 亞泥股價同步收紅。

3. 矽晶圓：市場傳出 12 吋磊晶矽晶圓需求先行回溫，族群 4Q 營運有望走出谷底，相關個股如 6488 環球晶、6182 合晶、3016 嘉晶、3707 漢磊等股價強勁。

4. 設備廠：台系設備廠，如 3413 京鼎屬應材供應鏈成員，另外及紫外光光罩盒供應商 3680 家登、設備商 6667 信紘科、6196 帆宣與 2464 盟立等，營運都將同步受惠先前 2330 台積電釋出上調資本支出的商機。

5.IC 封測：封測族群相關個股，9 月營收皆較去年同期呈現雙位數增長，帶動 6451 訊芯 - KY、6683 雍智科技股價走漲。