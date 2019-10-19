能源盤後—中國經濟成長放緩 引發市場擔憂能源需求 原油本週收低

週五 (18 日) 交易，原油期貨價格失守稍早漲勢，本週收低，係因數據顯示中國經濟成長放緩程度加劇，再度令市場擔憂原油需求更疲弱，加上 EIA 昨日報告顯示，美國原油庫存連 5 週上升。

然而，美中貿易協議、英國脫歐協議等有所進展，且上週美國石油產品庫存下降抑制了價格下行力道。

中國國家統計局週五公布，中國經濟成長速度較預期緩慢，第三季 GDP 年率成長 6%，為 27 年來最低水準。

Forex.com 技術分析師 Fawad Razaqzada 表示，「這更加證明貿易戰正損害經濟成長。但最新數據顯示，上個月工業成長意外年增 5.8%，高於預期的 5.0% 成長率。」

「因此工業產值 3 個月來首次加速成長，但還要觀察這成長率是否只是曇花一現，或者是更深遠更有影響的趨勢開端。」

11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 15 美分或 0.3%，收每桶 53.78 美元。本週跌幅 1.7%。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 49 美分或 0.8%，收每桶 59.42 美元。本週跌幅 1.8%。

目前看來，「經過幾週以來，油價已經穩定下來了。」Razaqzada 表示，「在此期間，由於中美貿易談判和英國脫歐協議的樂觀進展，股市也同樣明顯上漲。」本月迄今，Brent 期油最前月契約大致下跌 2.2%，但今年迄今漲幅超過 10%。

週四 EIA 報告顯示上週原油庫存增加了 930 萬桶，高於預期；Baker Hughes 週五公布，本週美國鑽井平台活躍數量連續 2 週增加。

Razaqzada 警告，「原油庫存如果進一步大增，恐會抑制油價上漲，儘管 OPEC + 持續干預，但其下行空間也將受限。」

「因此整體來說，石油是一個區間波動的市場，但因為價格接近區間低點，所以價格上漲個幾美元的可能性增加了。」

報導指出，美國和土耳其在敘利亞達成停火協議，暫時緩解了中東緊張局勢；暫時的英國脫歐協議刺激了市場對風險資產的胃口，但該協議仍需英國國會和歐盟其他成員的批准。

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