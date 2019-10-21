三大法人續買台股 外資、自營商聯手買超鴻海近萬張

台股今 (21) 日小漲做收，成交量降至 1017 億元，但三大法人持續買超，合計買超 50.9 億元，外資與自營商更延續上週操作，繼續買超鴻海，今日聯手買超近 1 萬張。

三大法人今日同步買超台股，但交易量明顯縮小，其中外資與陸資買超 47.27 億元、自營商買超 3.22 億元、投信買超 0.41 億元，合計買超 50.9 億元。

外資買超前五大個股中：群創獲買超 2.68 萬張、新光金獲買超 1.33 萬張、鴻海 (7955 張)、台灣 50 反 1(6790 張)、華南金 (4355 張)；賣超前五大個股為：元大滬深 300 正 2(8566 張)、富邦上証正 2(4233 張)、玉山金 (3788 張)、晶電 (3087 張)、元大 S&P 原油正 2(2762 張)。

自營商買超前五大分別為：鴻海 (2038 張)、和鑫 (1841 張)、華新 (1675 張)、緯創 (1648 張)、嘉聯益 (1417 張)；賣超前五大分別為：元大高股息 (1.68 萬張)、台灣 50 反 1(8385 張)、富邦 VIX(4362 張)、台企銀 (3022 張)、元大滬深 300 正 2(2475 張)。

投信買超前五大：景碩 (904 張)、亞泥 (762 張)、帆宣 (709 張)、嘉聯益 (633 張)、泰鼎 - KY(585 張)；賣超前五大為：光寶科 (775 張)、欣興 (772 張)、微星 (487 張)、技嘉 (482 張)。