5G主題ETF、上游商機ETF齊拚場 不出國也能投資國際市場

5G 將創造 12.3 兆美元的全球經濟產值規模！各投信業者也紛紛強打相關投資標的，其中，ETF 龍頭元大投信將推出國內首檔聚焦未來通訊 5G 營收主題 ETF－「元大全球未來通訊 ETF」，國泰投信也趁勢主打「要搶搭最上游 5G 商機，就要鎖定費城半導體 ETF」，兩大投信透過 ETF 決戰不出國也能投資國際 5G 市場。

全球最具權威的 IT 研究機構 Gartner 在最新科技趨勢報告中提及，未來的十大科技只會朝向透過合併多種趨勢的組合式效果，來創造新商機，並以突破式創新顛覆舊有趨勢，在日新月異的科技持續推出之下，可預見有三個核心關鍵技術是不可或缺的，即是 AI（人工智慧）、IoT（物聯網）及 5G。

法人也指出，國際間積極發展「5G」建設，全球各地有許多資產管理業者搶先布局，推出 5G 相關投資商品，建議投資人可跟隨 5G 四大趨勢成形之際，趁早逢低布局、把握 5G 最佳投資機會。

市場預期「5G」將在未來 3 年進入高成長期，元大投信看好 5G 商機，再度與全球創新指數先驅洲際交易所 (ICE) 聯手合作，攜手打造「元大全球未來通訊 ETF」()，主要追蹤「ICE FactSet 全球未來通訊指數」，ICE 是全球創新指數先驅，FactSet 為全球法人資料庫權威，強強聯手推出台灣首檔聚焦未來通訊 5G 營收主題 ETF，預計於 10 月 28 日至 11 月 1 日募集。

國泰費城半導體 ETF() 經理人游日傑也指出，半導體是電子設備中不可或缺的元件，而未來十年 5G、AI、物聯網等長期趨勢，將使半導體產業繼續保持快速增長。根據調研機構 Statista 指出，全球半導體市場預計將從 2019 年的約 5770 億美元，增長至 2024 年的 8315 億美元。

游日傑指出，近期許多手機、電信大廠，皆積極進行 5G 布局，而 5G 相關上、下游產業鏈，可概分為 5G 晶片、網絡規劃、基站類、光纖模組，下游終端設備等等，其中，又以 5G 晶片等半導體需求毛利率最高，可達 50% 以上。

舉例從費半指數重要成份股進行觀察，游日傑表示，其中，泰瑞達受惠於 5G 基地台需求加速，其主力商品 SoC 晶片 2019 年第二季銷售金額為 5.64 億美元，較第一季成長 14%，毛利率則來到約 57.5% 的水平。 此外，Qorvo 公司生產的無線射頻（RF）晶片，未來在 5G 基站建置下，每個設備預計可提供高達 1200 美元的 RF 晶片銷售機會。

另外，今年 4 月蘋果與高通達成和解，激勵高通股價單日上漲約 23%，即是因為蘋果的 5G 手機計畫，若無高通晶片將無法實現，由此可知晶片廠在 5G 趨勢中的關鍵地位。

游日傑表示，費城半導體指數涵蓋包括台積電 ADR 在內的 30 檔美國掛牌半導體公司，長期佈局相關 ETF，投資人可參與到最上游、高毛利的 5G 商機。