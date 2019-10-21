客製化比重拉升 佰鴻Q3每股純益可望創近8年單季新高

LED 廠佰鴻 (3031-TW) 受惠轉型成效漸顯，毛利率表現較佳的客製化產品營收比重已拉升至逾 6 成，第 3 季營運將優於第 2 季，下半年整體也將優於上半年，法人看好，佰鴻第 3 季每股純益，可望創近 8 年來單季新高，惟第 4 季受到工作天數減少影響，營收可能小幅回落。

佰鴻為擺脫 LED 照明紅海市場，從 2013 年開始轉型，而轉型成效近來也逐步開花結果，目前營運著眼毛利率約 20-30% 的客製化產品，客製化產品營收比重超過 6 成，客製化 SMD 模組成佰鴻今年上半年主要動能，也帶動毛利率較去年同期走揚，營益率轉正，獲利能力走強。

不過，目前毛利率 1 成以下的非客製化產品，比重仍達 3 成，且受限投資設備、折舊及客戶需求等問題，無法快速調整淘汰，進而拖累毛利率表現，盼能將整體毛利率維持在 20% 上下，至於非客製化產品營收比重，未來目標降至 15-20%。

佰鴻受惠產品組合調整，今年第 3 季營運將優於第 2 季，下半年營運將優於上半年，且成長幅度不會太差。不過，由於第 4 季受 10 月假期因素影響，且市場能見度不夠明朗，預期營運將較第 3 季修正。

佰鴻今年上半年營收 8.52 億元，雖與去年持平，但毛利率逆勢成長至 22%，年增 5 個百分點，稅後純益 9882 萬元，年增 1.59 倍，每股純益 0.53 元。