〈台船攻離岸風電〉參與逾300億元統包工程 估明年風電營收占比至少10%

台船 (2208-TW) 旗下台船環海風電工程公司今 (21) 日簽訂台灣首宗大型統包工程計畫優先承攬商合約，合作商玉山能源董事長陳聰華指出，合約金額協商中不便透露，但金額是相當大，市場估，將有高於 10 億美元以上 (逾新台幣 300 億元) 的水準；台船環海董事長曾國正則說，風電相關營收明年可望開始認列，並挹注母公司台船，預計台船明年風電業務營收占比，估可達 10-20%，大幅優於今年 5% 左右。

本次是台灣環海與海龍離岸風電計畫攜手合作簽下大型統包優先承攬商合約，海龍計畫執行長 SweeOGoh 表示，此計畫是多年前開始籌備進行採購、訓練人員等，真正執行時間預計在 2022 年中開始。

曾國正進一步說明，未來各種大型船機的投資方案，均可能用到海龍工程上面，近幾個月就會完成；此外，現在同時有好幾個案子在執行，年底前就會有一個初步結果，明年可望對營收挹注。

曾國正表示，認列營收按工程進度，當然最後和母公司台船會有連結，正式合約簽訂須和合作方再討論，目前還沒有到可以正式對外說明的狀況，但明年起，風電營收可望成長，初步估占台船總營收比重可來到 10-20% 左右。

另外，為配合整個離岸風電發展，包括製造、海事工程、船舶和塗裝等業務成長，台船正推動現有人力職能轉換，也就是將施工能量轉到風電業務，年底前將釋出 200-300 個職缺，明年也還會持續擴增。