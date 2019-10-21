〈財政部立院備詢〉黃國昌批政府打房不力 財長：要考量現狀與因地制宜

打房議題成為今 (21) 日立院財委會關切，時代力量立委黃國昌與民進黨立委江永昌分別就囤房稅與空屋稅詢問財政部立場，財政部長蘇建榮指出，不論囤房稅、空屋稅都要考量現況並因地制宜。

立法院財委會今天審查財政部相關預算，由財長蘇建榮率領所屬單位與轉投資事業赴院列席備詢，立委黃國昌針對打房議題痛批政府漠視年輕人權益，意外引發財長動怒不滿回嗆。

為抑制高房價問題，時代力量黨團提案修正《房屋稅修正條例》，主張應針對名下擁有 4 棟房屋者課徵囤房稅，黃國昌今日質詢時質疑，政府對於抑制房價至今仍毫無對策，痛批政府根本不重視年輕人。

黃國昌質詢時說，房價價所得比偏高，讓多數年輕人買不起房子，人民對於高房價的痛苦，政府充耳不聞，批評政府為了大老闆一句話，大刀一揮就砍掉印花稅，但對於年輕人高房價痛苦卻視而不見。

黃國昌指出，新加坡透過印花稅抑制炒房，包括買賣雙方都要課印花稅，尤其外資稅率偏高，質疑財政部配合中央廢稅，卻忽略印花稅也是抑制房價飆漲的租稅工具。

對於黃國昌批評，讓財長蘇建榮罕見動怒回嗆，直言「打房不是只有你能講」，直言囤房稅的累進稅率如果一體適用，對於自住比例極高的中南部恐會產生問題，強調政府施政必須整體性考量且要因地制宜。

江永昌質詢時說，房屋稅議題目前有兩大討論方向，包括第一、對於一定數量房屋者，不論是否自用一律加重；第二則是針對沒有使用的空屋課徵空屋稅，認為透過空屋稅可加速空屋釋出，從供需角度抑制房價。

對於空屋稅蘇建榮則回應，要如何認定「空屋」會是最大問題，也會使地方政府稽徵成本增加，認為空屋稅課徵必須整體考量。