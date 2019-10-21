太景流感新藥 申請中國Pre IND會議並布局全球亞太區授權

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2019年10月21號12點41分

新藥廠太景 - KY(4157-TW) 今 (21) 日宣布，中國子公司太景醫藥研發公司已正式向中國大陸國家藥品監督管理局 (NMPA)，遞交臨床試驗申請前溝通交流會議 (Pre IND meeting)，藥品為流感抗病毒新藥 TG-1000，董事長黃國隆表示，將同步與亞太地區洽談授權。

黃國隆表示，TG-1000 作用於流感的搶帽機制，主要對抗 A 型、B 型流感及禽流感，可阻斷病毒複製與傳播，也不易受流感病毒的演化變異而產生抗藥性，在症狀出現 72 小時後服藥仍有效果，且目前只需口服一劑。

展望後市，太景表示，目前中國東陽光藥業的藥可威，為中國最大銷售量的克流感學名藥，今年上半年銷售額已達人民幣 28 億元 (約新台幣 121 億元)，估全年可超過人民幣 60 億元 (約新台幣 259 億元)，若太景的 TG-1000 可順利上市，力拚目標要超越可威的銷售額。

授權方面，太景表示，已與亞太地區積極洽談合作，其中，正與中國、日本等多家大型藥業密集協商當中，已盡快達到產品商業化為目標，此外，也與歐美市場的授權市場洽談。