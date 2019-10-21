〈國泰金經濟調查〉擴大秋冬國民旅遊補助 逾半數民眾不買單

國泰金 (2882-TW) 今 (21) 日發布 10 月國民經濟信心調查結果，針對政府擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫，有超過半數、達 56.9% 的民眾不買單，不因此方案而影響未來一季旅遊計畫。

交通部觀光局為活絡國民旅遊市場，自 9 月 1 日起至 12 月 31 日止推出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，內容包含住宿補貼、夜市消費補助等優惠措施。

國泰金表示，本次調查結果顯示，56.9% 的民眾不會因為這項方案而影響未來一季的旅遊計畫，43.1% 的民眾則會增加國內旅遊，其中有 14.8% 的民眾因為增加國內旅遊而減少國外旅遊。

根據交通部觀光局統計，國人曾從事出國旅遊的比率從 2012 年的 20.6%，逐年遞增至 2018 年的 33.9%，6 年來提高 13.3%，顯示國人旅遊仍以海外旅遊為首選。

本次調查結果顯示，未來半年與寒假，38.3% 的民眾旅遊首選為日本，24.9% 的民眾則會選擇國內旅遊，17.1% 的民眾則目前沒有旅遊計畫，此外，在選擇旅遊地點時，高達 56.7% 的民眾認為旅遊品質是首要因素，16.4% 的民眾則會考慮距離，而重視當地物價或匯率高低的民眾則不到 10%。