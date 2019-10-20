富邦小力生活音樂會 滿場民眾嗨翻周末夜

主張「小力量創造大改變」，以音樂傳遞正向的力量，富邦金控 (2881-TW) 與 MyMusic 於 19 日晚間聯名舉辦「富邦小力生活音樂會」，在臺北和平籃球館吸引現場 5 千多人參與。

音樂會由台灣大哥大年度品牌代言人熊仔熱鬧開場，樂興之時管絃樂團演奏優美樂音並與聲林之王冠軍歌手李友廷跨界演出，靈魂歌姬家家帶來療癒美聲，現場民眾更隨著茄子蛋、畢書盡演唱的經典曲目大合唱，嗨翻周末夜。

「富邦小力生活音樂會」活動開場首先由新世代饒舌歌手熊仔，代表 Music Power「改變的力量」，演唱與台灣大哥大合作的品牌歌曲《向前行》、《走到飛》等充滿嘻哈歌曲炒熱現場氣氛。活動接著抽出由 momo 購物網贊助的 PRADA 及 MIU MIU 名牌包、Dyson 吹風機、iPhone XS、LG 電視以及氣泡水機等多項大獎幸運得主，引爆開場氣氛。

正式節目首先由代表「共鳴的力量」的樂興之時管絃樂團登場演出，由吳建鋒擔綱指揮，攜手女高音鄭海芸，帶來《羅西尼塞爾維亞理髮師》等多首優美的古典音樂與聲樂表演，以及耳熟能詳的《四季紅》、《真善美》組曲，隨後更與代表「築夢的力量」聲林之王冠軍歌手李友廷跨界演出，帶來《誰》、《直到我遇見了你》等自創歌曲，令現場民眾沉醉不已。

音樂會後半段則由「療癒的力量」靈魂歌姬家家，以《命運 + 填空》組曲、《我愛你》掀起現場觀眾熱唱，緊接登場的是「放膽的力量」金曲新台客天團茄子蛋，以網路破千萬點閱的《浪子回頭》讓現場千人一起大合唱，以及《波克比的愛》、《Happy!! 運將情歌》等多首歌曲掀起一波波高潮。

最後壓軸演出的是在海內外皆擁有超高人氣，今年甫推出個人第六張全新專輯的創作小天王 Bii 畢書盡，一連帶來新歌《If you catch me when I fall》，以及《Come back to me》、《逆時光的浪》《Love more》等經典歌曲，全場尖叫聲不斷，將氣氛推升到最高點。

富邦金控自 2017 年起推出「為你加油」、2018 年推出「正向轉動世界」音樂 MV，延續以音樂傳遞正向力量的概念，同年於大安森林公園舉辦「富邦小力生活音樂會」，提出「以小力量創造生活大改變」的生活主張，獲得廣大迴響。

2019 年「富邦小力生活音樂會」為第二度舉辦，前進臺北和平籃球館，結合古典、嘻哈、搖滾、流行等多元音樂風格，希望每年都帶給民眾難忘的音樂饗宴。音樂會同步也透過「富邦 Fubon」Line 官方帳號、momo 綜合台直播，以及 YahooTV 於 10/26 下午 14:30 重播，讓無法到場的民眾也可以透過螢幕一起感受音樂帶來的正向力量。