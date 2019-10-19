〈世界先進家庭日〉董座：對明年營運有期望 看好5G趨勢電源、感測產品將受惠

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今 (19) 日舉辦運動家庭日，董事長方略表示，對明年營運有期望，但仍有不確定性因素存在，因此保守看待，8 吋有些應用產能吃緊、有些則不然；而近來 5G 趨勢確立，看好電源管理 IC、感測相關產品將受惠。

世界先進目前共有 3 座 8 吋廠，今年初購入的格芯新加坡 8 吋廠，將在明年初加入投產，月產能 3.5 萬片。

方略表示，新加坡廠正進行技術、產品佈建，明年交割後，除該廠現有產品，也將與世界新產品並存，該廠目前共有 700 名員工，將全數移轉至世界先進，明年將視需求決定是否擴大招募。

展望明年，方略表示，新廠加入帶動下，明年營收可望出現一波大幅成長，而若排除新廠因素，他認為，多家機構下修明年全球 GDP，半導體產業表現與全球 GDP 連動性高，若缺乏殺手級應用，明年產業一定不會好。

不過，方略指出，雖然對明年展望有期望，但不確定性因素存在影響，仍保守看待，期望人工智慧、5G 等應用，有機會帶動半導體產業與全球 GDP 表現脫鉤。

對於 8 吋市況，方略表示，有些應用產能吃緊、有些不然，部分 0.18 微米製程產能較緊，期望明年 8 吋仍維持吃緊狀態；至於驅動 IC 需求何時轉佳，仍不明朗，但近來已有廠商放緩增產腳步、或減產，有助後續市況。

談及 5G 趨勢，方略表示，6 個月前市場對 5G 疑慮較高，但目前趨勢已確立，輪廓較半年前更正向，惟何時起飛還看不清楚，看好電源管理 IC、感測相關產品，將相對受惠；而對 5G 應用雖會期待，但市場仍有不確定性，還是保守看待。