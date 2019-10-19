AI趨勢帶動伺服器晶片增 祥碩、信驊營運可期

研調機構集邦拓墣 18 日指出，明年 5G 商轉後，資料中心應用將更多元，帶動微型伺服器 (Micro Server Node) 與邊際運算 (Edge Computing) 成長，預計將成為 2020 年後的發展主軸，法人指出，祥碩 (5269-TW)、信驊 (5274-TW) 等布局 5G 與伺服器相關，營運表現可期。

拓墣表示，因 AI 技術成熟，加上智慧終端裝置普及，多數服務皆藉由伺服器來統合，尤其是需倚賴龐大數據進行運算與訓練的應用服務，加上虛擬化平台及雲端儲存技術發展，伺服器需求與日俱增。

而近期，華為因應去美化，與祥碩合作 PCIe Switch 伺服器晶片，取代原先供應商安華高 (Avago)，法人指出，隨著中國加速釋出 5G 執照，帶動中國雲端大廠如百度、阿里巴巴等建置大型資料中心的腳步加快，加上去美化效應，祥碩可望受惠，且華為在伺服器市占率全球第 5，祥碩出貨可望同步成長。

信驊則是全球最大 BMC(伺服器管理晶片) 供應商，隨著運算越趨複雜，資訊承載量將大幅增加，加上伺服器市場庫存逐漸去化，法人看好，信驊先前布局英特爾、超微兩大平台，BMC 晶片出貨量明年可望再續強。