桃機第三航廈恐解約或變更設計 商總表態強烈反對

由於遲遲無法招標出去，交通部與桃園機場公司傳有意變更第三航廈設計，甚至不排除與設計團隊解約，對此，商總理事長賴正鎰今 (18) 日表示，桃園機場是國家門面，寧可延長工期、增加預算，也要做好國家百年大計，強烈反對解約或變更設計。

桃機第三航廈建築由知名英國設計團隊 Rogers Stirk Harbour+Partners 得標，設計在機場內融入台灣傳統屋頂瓦片、壯麗山脈稜線、海洋波浪及雲海等意象，興建經費在今年 1 月由 747 億元追加至 789 億元，仍在今年 6 月第三度流標。

三度流標原因在於，廠商多認為內側屋頂採流動造型鋁管，看上去彷彿天花板有 13 萬朵盛開花瓣的設計，施工太過困難。因此，交通部長林佳龍日前指示桃機，請設計團隊重新修改設計圖，拿掉 13 萬朵盛開花瓣的設計，否則不排除解約。

對此，賴正鎰說，桃園機場是國家門面，不該為了施工困難，就要求國際競圖隨便改圖，他認為，寧可延長工期、增加預算，也要做好國家百年大計，千萬不要為省錢而提早完工，輕易改圖，否則將全功盡棄，建議政府應堅持到底。

賴正鎰並以世界一流的新型機場，如新加坡新的樟宜機場、丹麥哥本哈根國際機場第三航廈、北京大興國際機場等國際機場為例，均由國際標得標，認為第三航廈設計雖有施工難度，但應要尊重國際標設計師創作理念，且政府前瞻計畫幾千億都在花了，卻要省下國家門面的幾百億經費，表態堅決反對。