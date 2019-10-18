【日盛投顧】震盪盤堅



1. 受到美股四大指數收高與 2330 台積電法說報喜，加權指數平盤附近開出，隨即震盪走高，盤中最高再創新高 11,237.38 點，惟亞股表現不佳，台股在轉為平盤之下震盪，尾盤爆量在收高，收在 11180.22 點，下跌 6.66 點，跌幅 0.06%。

(1) 均線：股價盤中再創高，短天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：尾盤爆量拉升，整日成交量擴增至 1,454.79 億元。

(3) 技術指標：日 KD 高檔死亡交叉向下，短線有過熱的疑慮，慎防技術性調整。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 63.41 億元、外資 + 61.20 億元、投信 + 0.79 億元、自營商 + 1.42 億元。

2.OTC 指數開高震盪，收盤上漲 0.32%，目前短線壓力為 9/24 的 143.41 前波高點，短線支撐為 141.45 點。

◆設備、生技攻高

1. 設備股：2330 台積電法說報喜，上修資本支出，帶動相關設備廠商 6196 帆宣、6667 信紘科、3413 京鼎、3680 家登周五股價漲勢整齊。

2.CCL：因市場傳掉 google 大單的 6274 台燿連續兩日重挫，公司派出面澄清影響有限，周五股價底部彈升，6213 聯茂、2383 台光電收盤上漲超過 1.5%。

3. 矽晶圓：近期矽晶圓逐漸回溫，外資開始調升族群評等，6488 環球晶創近期收盤新高，6182 合晶、3532 台勝科維持上漲趨勢，但 5483 中美晶收長上影線。

4. 生技：6446 藥華藥新藥力拚年底在美申請藥證，股價爆量急拉至漲停；3218 大學光 9 月營收年增 20.54%，週五股價爆量拉上近期新高

5. 操作建議：目前台股呈現價量齊揚，預期在 5 日線沒有跌破之前，建議仍可偏多操作，選擇標的為 5G、半導體、IC 設計、資產內需。未來轉注的焦點近期美國財報周聯動國內相關的個股。

