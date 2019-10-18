〈奇美發新品〉電視今年銷量持平去年 目標明年整體營收年增1成

奇美集團旗下奇美家電今 (18) 日發表家電產品，展望今年，總經理余泯樂表示，由於大環境景氣不佳，估今年全年電視銷售量約 15-16 萬台，與去年持平，今年營收估年增個位數，不過明年營收動能回溫，估可較今年成長 10%。

展望今年，余泯樂指出，累積前 3 季營收年增 7-8%，不過原先看好，今年全年整體家電營收可望成長 10%，無奈受大環境景氣影響，今年只比去年微幅成長，法人表示，年末在新品帶動下，目標明年營運可望年增 1 成。

余泯樂表示，不論電視規格，電視市場開始朝大尺寸方向邁進，過去 24 吋的電視稱為小尺寸，現今小尺寸則為 32 吋，以奇美來看，50 吋以上的大電視，占今年全年整體電視比重逾 5 成，並以 55 吋為大宗，目標明年比重將提升至 6 成。

液晶電視銷售方面，余泯樂指出，奇美累積前 3 季液晶電視銷量約 11-12 萬台，估全年銷售量約落在 15-16 萬台，今、明年都難突破，為加速換機潮，將推更多樣化尺寸供消費者選擇。

空調方面，余泯樂表示，原本預期大型家電銷售量佳，但同樣受到大環境景氣影響，原看好今年空調銷售量上看 2.5 萬台，但預估約 2 萬台左右，與去年持平，明年力拚銷售 3 萬台。

余泯樂表示，目前已開始銷售小家電產品，如風扇、清淨機、迷你熨斗等，由於營收貢獻不大，明年會再擴增產品線。