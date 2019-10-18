荒蕪，不會發生在一朝一夕

文●黃秀玲

一位熱愛種植蔬果的朋友，幾年前買下一大片地，加上填土整地所費不貲，夫妻倆攜手種植澆灌、除草驅蟲，種出一大片綠意，每逢各種蔬果產季總是產量豐碩，自己食用綽綽有餘，更常分送親朋好友。

園丁總有不在的時候，園子縱有人代管也很難盡如人意，朋友夫妻倆常出國旅遊，但是每次出國，回家後總要花更多時間才能讓雜草叢生的上千坪園子復原。最近他們更說「我們種這麼多果樹，以後孩子們可能會很困擾」。

這對夫妻從覓地、購地、整地，到種樹、修枝剪葉、澆水除草，所花費的時間、精力絕非外人所能數算，遭逢颱風豪雨，投入的防禦功夫，非當事人也很難感受他們的用心於萬一。因為繼承而接下這片土地的孩子，很難理所當然的成為下一個好園丁。

我因而想到另一個買下一片葡萄園的朋友。與這對夫妻不同的是，這位朋友本身並不喜歡種植，純粹只是因為想要擁有一個葡萄園。剛開始的幾年葡萄園仍委由原來的園主管理，因為是自己原有的園子加上栽植技術好，葡萄很好吃，千餘坪的園子也整理得很乾淨，每年兩次葡萄成熟時，這個莊園就成為朋友們聚會摘葡萄的好去處。有一年朋友寄了一箱葡萄來，說「品質不好，量也不多，就不邀大家來摘了」。後來，就再也沒有吃過朋友家的葡萄了。

上個月我去探望這位朋友，看到以前生意盎然的葡萄園如今竟是一片荒蕪，藤架上掛的是枯乾斷裂的枝條，地上的雜草足足有半人高，完全無法進入，朋友說，最早代管的原園主突然過世，之後他再找來代管的幾位葡萄農接手後，每況愈下，最後一位放棄之後，他自己也沒興趣親自去整理，慢慢就變成眼前這幅景象了。

的確，荒蕪不會發生在一朝一夕。一樣的土地、一樣的環境、一樣的氣候，管理人換了，意願、能力、用心、規律性、持續性，乃至於購地初衷不同，結果自然就不同。難怪我那對夫妻朋友能夠預期，他們親栽的那上百株果樹，未來會變成兒女的困擾，即使初期能夠維持，最後也可能淪為另一個葡萄園。

農地管理如此，企業經營更是如此。「創業維艱、守成不易」，不論是主管換手或失去最初的熱情、鬥志與專注，雜草就會在各種疏漏、荒廢、錯誤、姑息中發芽、茁壯、蔓延，終致無力挽回或重整。很多企業無法永續生存，不大多因為如此？

來源：《現代保險雜誌》 370 期

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