三大招 靠保險無痛存退休

文●楊佳真

你希望幾歲退休？每個人都有不同答案。「退休的標準不是年紀，而是被動收入有多少。」三商美邦人壽一四三七通訊處處經理歐長奇說，多虧業務工作能結合工作與生活，即使他現在已衝破財富自由的標準，他也不曾想過退休兩個字。

本文找來三位資深的保險業內外勤主管，讓「過來人」告訴你，來到不惑之年，有哪些休閒娛樂是生活的調劑？他們如何善用保險創造穩定的現金流，達到財富自由，快樂退休？

平均餘命改變 未來只會更長壽

內政部統計，民國七十年出生的嬰兒，平均餘命七十二．一九歲，而去（二○一八）年出生的嬰兒，平均餘命已來到八○．六七歲，隨著平均餘命愈來愈長，新光人壽外務企劃部協理鍾昊良說，退休金不是一個固定的數字，若行有餘力，準備得愈充足愈好。

另一方面，家庭成員減少，過去一對夫妻養五個孩子相當普遍，如今一家可能就一個寶貝孩子，「養兒防老」的期待已不符實際。鍾昊良舉例，以往萬一媽媽癌症治療需要一百萬元，五個孩子分攤下來，每人只需出二十萬元，現在的孩子只能獨力扛起。所以如何規劃自己的老後人生、不拖累子女，更顯重要。

投資歸一邊 退休強調穩定現金流

台灣人壽廣鑫通訊處區經理黃雅惠分析，「一生所需的資金，可分為短期、中期、長期。」短期資金大約十幾萬元，可當作出國旅費、購車頭期款等；中期資金做為子女教育金、醫療準備金等；長期的退休金則不能提前動用，必須把「投資」與「退休規劃」分開準備。

以保險作為退休規劃的工具，不僅能保有穩定現金流，也有其他工具無可取代的功能──保障。像是外幣利變壽險具每月生存金機制，變額萬能壽險有月配息功能，年金險則類似「終身俸」、提供細水長流的金源。

以三十歲男性購買繳費二十年期、保額三十萬美元的利變壽險為例（詳見方法一），假設宣告利率都維持三．七三％，年繳六三二一美元（約合新台幣十九萬六千元），當四十九歲期滿後，累計總繳保費約十二萬六千美元，而解約金則有十五萬五千美元（約合新台幣四八二萬元），可以部分或一次提領，作為退休的財源。

若期滿後不動用，繼續複利滾存，七十五歲時，解約金來到三十二萬美元（約合新台幣一千萬元）。邁入高齡後，不需要太高的壽險保額，只要部分提領解約金，壽險保額也會跟著減少。

黃雅惠說，靠保險準備退休金的好處是，在強迫儲蓄的同時，也購買高額壽險保障。若退休急需用錢，這張保單具有立即變現性，也能指定身故受益人，照顧自己、同時也照顧家人。

存摺數字不重要 留下來的才是身家

雖處低薪時代，但是懂得洞察商機、什麼都做的斜槓青年大有人在，黃雅惠提醒，拼命掙錢還不夠，重點是要「留得住」！

壽險是解決「死」的問題、傷害險是解決「殘」的問題、健康險是解決「病」的問題，年金險是「長壽」的處方箋，儲蓄險最重要的目的則是「保全資產」。先釐清這筆錢的需求，才能對症下藥、買到最適合的保險商品。

歐長奇的看法也相同，先留住第一桶金，才能放大本金、事半功倍地做退休準備，歐長奇舉例，「三十歲時，月繳一萬元就能買到五百萬保額的變額萬能終身壽險，假設投報率六％、且中間都未提領下，六十歲前夕保價金就能來到九百萬元，再多放五年則來到一千兩百多萬元。」

六十歲水位高達千萬後，躉繳投入變額年金險，第一年就能享有五十六萬元的配息，換算每月約四萬六千多元，且隨著這筆錢存放時間愈久，配息也會略增。在最後進入年金給付日九十五歲之前，只要有急用或有更優的投資標的，都可解約或貸款挪用這筆錢。

若不幸身故，保險公司也會返還帳戶價值給保單受益人，同時兼顧到了自己的長壽風險、以及下一代的傳承課題。

高槓桿零風險 保障型保險不能斷

三十歲，在職場打滾七、八年，有一小筆積蓄，可能從單身邁入婚姻，薪資是主要的收入來源。黃雅惠說，三十歲前買保障型保險最好！身體強健、保費低廉，且以終身醫療為優先考量。隨著平均餘命成長、醫療科技日新月異，歐長奇大推定期險，「不論幾歲都要持續補強保障！」

買對商品，繳費也要精打細算。「一樣是月繳，有人卻買貴！」黃雅惠表示，刷保險公司聯名卡繳保費可享分期零利率，且對保險公司來說風險沒有增加，因為銀行已代墊一整年保費（年繳），保戶再分期還給銀行，相當划算。

投資型壽險 拉高身故保障的利器

此外，年輕人風險承受度高，投資型保單採自然費率，年輕人能以相當便宜的保費買到高額身故保障，若績效走紅，配息應轉入資金池，累積投資基金並加強保障；若績效慘淡，也要學會平常心看待。黃雅惠都會向保戶解釋，「你是來買高額壽險保障的，有賺最好，虧錢也沒關係，保障不能停。」

定期定額提撥 無痛累積退休金

鍾昊良則認為，年輕人收入不豐，定期定額提撥是最無痛的方式，可選擇以新台幣為主、搭配部分外幣的變額年金，每月只需拿出三千元，假設投報率三％情況下，退休後就能月領約六千元，最高可領至一一○歲。

不少人擔心沒繳幾期年金就身故不划算。因此年金險都設有保證期，若保證期內身故，受益人還可領回未支領的年金餘額。

不過須注意，變額年金每月給付金的多寡，是依累積期間的投資績效而定，並不一定能達成保戶預設的目標，這也是保戶最擔心的地方。建議可選擇附「最低保證收益」的商品，確保每月都有一定以上的金額，作為退休生活費用。剩下的差額，就得靠其他方式補足。

至於上有老、下有小的四十歲三明治族群，買房或換屋可能需要一大筆資金，在照顧家人外，也得替自己日後可能面臨的長照和失能做準備，這時可善用陸續期滿保單的錢，部分提領、部分轉投入配息型保單及年金險，累積日後穩定的現金流。

在職場打滾近三十年後，五十歲的人即將卸下重擔，迎向樂退生活。此時壽險保障需求已下降，應加強醫療保障及年金險；同時為了持續累積退休帳戶、守住資產，以較保守的退休儲蓄型保單為主；若每月現金流仍不足，可考慮將資金投入躉繳型即期年金，保障長壽風險。

來源：《現代保險雜誌》 370 期

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