

◆盤勢分析

1. 美股周四經濟數據但 Netflix 與摩根士丹利等財報利多及英國、土耳其等地緣政治危機緩解支撐股市再度上漲，終場四大指數同步上漲。美股四大指數漲跌幅介於 + 0.09% 至 + 0.40%，其中以那斯達克指數相對強勢。台積電 ADR 下跌 0.76%。

2. 量價及技術面：

(1) 量能：成交量量縮至 1,200 億左右，後勢下跌須量縮，反彈則須量增。

(2) 均線：下檔支撐為月線 (約為 10,954 點附近)，上檔壓力 11,270 點附近。

(3) 技術指標：KD 向上開口擴大，短線偏多但須提防過高拉回。

(4) 觀盤指標股：2330 台積電能否持續創新高點。

3. 櫃買指數上漲 0.77%，收在 142.36 點。短線支撐為 140 點附近，壓力為 144 點附近。

4. 觀盤重點：台股週四呈現呈現高檔震盪，成交量出現萎縮，所幸櫃買 OTC 指數今日適時轉強維持買盤人氣，若要再挑戰今年高點，先觀察昨日 2330 台積電法說會後，股價能否再度走強，另外成交量也必須要再放大。預期短線上將在月線 (約為 10,954 點附近) 至 11,270 點高檔震盪，選股方向可留意半導體、TWS、汽車零組件、資產營建、生技、金融等族群。

5.2330 台積電加速布建 5 奈米並擴大 7 奈米產能，昨（17）日在法說會宣布上修今年資本支出，由原訂 110 億美元（約新台幣 3,375 億元），上修為 140 億至 150 億美元（約新台幣 4,295 億至 4,602 億元），為歷年來最大手筆，上修幅度達 27.27% 到 40%，高於外資法人預期。

6. 全球被動元件積層陶瓷電容（MLCC）龍頭日商村田製作所會長兼社長村田恆夫表示，隨全球第五代行動通訊（5G）基礎建設腳步加快，MLCC 景氣正在觸底，市場庫存調整可能在相對較短期間結束。意味 MLCC 庫存調整狀況優於預期，台灣 MLCC 雙雄 2327 國巨、2492 華新科將迎新一波市場熱潮。

7. 手機鏡頭規格持續升級，3008 大立光執行長日前在法說會上透露，今年底前產能「空間就用完了」，手上三塊土地要興建新廠加入營運，得等到四年後；3406 玉晶光日前也宣布斥資 23 億元購置機器設備，規模為近年之最，預料明年光學鏡頭廠將再掀擴產競賽。

8. 微控制器（MCU）6202 廠盛群於昨（17）日舉行新產品發表會，推出首顆 AI 晶片影像／神經網路處理器。據了解，已送樣給大陸的商用印鈔機客戶。同時，真無線（TWS）藍牙耳機充電盒的 MCU 產品，已新增第三家大陸客戶，預計明年相關出貨量將可持續成長。

