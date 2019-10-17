【日盛投顧】高檔量縮整理，擇低基期股布局

◆盤勢分析

1. 美股因經濟數據不佳回檔，台股在週三台指期結算後今日呈現高檔震盪，成交量出現萎縮，所幸櫃買 OTC 指數今日適時轉強維持買盤人氣。盤面主流從本周起有轉換的跡象，今日資金聚焦受惠台商回流及新台幣升值利多的資產營建股，另外部分生技及 PA 也有零星個股有強勢的表現，終場指數上漲 24.05 點，漲幅 0.22%，收在 11,186.88 點，成交金額為 1,222.18 億元。三大法人合計買超 100.82 億元：外資買超 91.82 億元、投信買超 2.31 億元、自營商買超 6.69 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：成交量量縮至 1,200 億左右，後勢下跌須量縮，反彈則須量增。

（2）、均線：下檔支撐為月線 (約為 10,954 點附近)，上檔壓力 11,270 點附近。

（3）、技術指標：KD 向上開口擴大，短線偏多但須提防過高拉回。

（4）、觀盤指標股：2330 台積電能否持續創新高。

3. 櫃買指數上漲 0.77%，收在 142.36 點。短線支撐為 140 點附近，壓力為 144 點附近。

4. 台股選股方向可留意半導體、TWS、汽車零組件、資產營建、生技、金融。

半導體、網通、TWS、汽車零組件、資產營建

1. 資產營建：受惠台商回流及新台幣升值利多，5531 鄉林開盤沒多久就攻上漲停鎖死至收盤，2520 冠德第 4 季入帳高峰期及業外盈餘，股價出量走強即將挑戰今年新高，龍頭股 2501 國建因高雄建案入帳高峰期，9 月營收月增 1.2 倍，股價連續 2 個交易日放量上漲；資產題材部分，原先在南港土地開發題材輪動至雙北具有開案機會的 1504 東元、1201 味全等相關個股。

2.PA：8086 宏捷科經週三出量長黑後，週四再度轉強上漲超過 9%，也帶動同族群 2455 全新、3105 穩懋上漲即將再度挑戰今年新高，該族群基本面成長無虞但股價短線畢竟漲幅過大，在高檔震盪會加劇，投資人操作上切勿過度追高。

3.IC 設計：龍頭股 2454 聯發科經過一周回檔修正後週四再度轉強站回 5 日均線，電源管理 IC 廠 6138 茂達 9 月營收創今年新高，股價今日帶量攻上漲停。

4. 汽車零組件：受惠中國即將再推出更大幅度的減稅降費，帶動中國車市需求，汽車零組件廠 2105 正新股價再創本波反彈新高，4566 時碩工業今出量長紅，股價再創今年新高。