台股9月大漲交易量縮水 全體券商獲利24億月減近4成

台股 9 月反彈但交易量逆勢下滑，加上股利收入減少，衝擊券商獲利，證交所統計，全體券商 9 月稅後純益 24.01 億元，較前月大減 38%，前 9 月全體券商稅後純益 302.97 億元，較去年同期微幅增加 5%。

在熱錢簇擁下資金行情炒熱台股 9 月走勢，指數單月大漲 211 點，但受美中貿易戰影響，投資市場觀望者眾導致單月日均量縮減至 1200 億元以下，拖累券商經紀業務獲利。

據證交所資料，9 月全體券商經紀業務稅後純益共 21.96 億元、月減近 3%，累計前 9 月稅後純益共 174.68 億元，較去年同期大減 3 成；自營部分，單月稅後純益僅 3.06 億元，較前月大減逾 7 成，但前九月稅後純益 95.26 億元，仍有 13% 的年增幅。

至於承銷業務獲利表現相對持穩，受惠股票新掛牌、現金增資等業務挹注，券商承銷業務單月稅後純益 3.23 億元，較前月增加逾 5 成；累計前九月稅後純益共 25.03 億元，也較去年同期增加約 48%。

證交所表示，9 月受大盤成交值下滑、股利發放高峰期進入尾聲等因素衝擊，導致券商經紀與自營業務獲利衰退，但因加權指數上漲、承銷業務增溫挹注獲利表現，多空因素兩相抵銷，導致單月較前月獲利衰退，但前三季獲利仍較去年同期成長。