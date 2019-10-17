北捷取消8折優惠？柯文哲重申：票價重整

台北捷運本業連年虧損，近來傳出將取消電子票證 8 折優惠引發關注，台北市長柯文哲今 (17) 日重申是票價重整，不是取消優惠，由於每家電子票證進來，都要求比照 8 折優惠，由北捷吸收，柯文哲坦言「很煩」，未來 2、3 個月內會徹底解決。

柯文哲今日前往議會專案報告，根據統計，北捷目前有 96.6% 的乘客是使用電子票證，現場買票的只有 3.4%。柯文哲指出，捷運票價訂定至今 23 年，從來沒有調整過，這也是奇蹟。

柯文哲表示，捷運交通本業是虧本的，靠業外收入打平，雖然沒有要求捷運一定要賺錢，因為是公益事業，但現在就是要檢討票價，把 8 折拿掉，不然就是目前的票價直接訂 8 折。

柯文哲重申是票價重整，不是取消優惠，由於每家電子票證進來，都要求比照 8 折優惠，柯文哲坦言「對我來講很煩」，未來 2、3 個月內會徹底解決。

柯文哲表示，目前電子票證 8 折優惠的錢，都是由捷運公司自行吸收，累計金額高達 643 億元，是時候該做調整，但強調不是全部漲 2 成，該怎麼做，歡迎議會提供意見，也會傾聽民意。

至於未來規畫方向，柯文哲表示，定期票、轉乘優惠、身分優惠都不會改變，另外考慮實施忠誠回饋行銷方案，依照每月搭乘次數多寡，提供不同折扣優惠，而雙北 1280 元月票方案也會一併檢討。