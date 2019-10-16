IMF下修台灣今年經濟成長預測 主計長：2.46%可達標

鉅亨網編輯陳于晴 2019年10月16號13點21分

針對國際貨幣基金組織 (IMF) 最新全球經濟展望，下修台灣今年經濟成長預測至 2.0%，主計長朱澤民今 (16) 日強調，主計總處是根據較貼近真實數據的概估來計算，今年經濟成長預估仍可達 2.46%。

立法院財政委員會今日邀請行政院主計總處主計長朱澤民、審計部審計長陳瑞敏，進行業務報告並備質詢。

朱澤民表示，主計總處預測今年經濟成長率為 2.46%，是依第 1 季、第 2 季的經濟情況轉好而逐漸修正得來，目前第 3 季預估會達到 2.67%，第 4 季可望達到 2.9%。

朱澤民指出，IMF 預測經濟成長的模型包含許多假設資料，主計總處則是使用概估，包含實際掌握的工業及農業等相關數據，較貼近台灣經濟真實狀況，因此，預估會較準確。

朱澤民說，2017 年 IMF 預估台灣經濟成長率僅 2%，但當年實際數據出爐則高達 3.08%。

IMF 週二 (15 日) 發表最新全球經濟展望秋季報告，連續五度下調全球今年 GDP 成長預期至 3.0%，創金融海嘯 2009 年以來新低；另外，IMF 同時下修台灣今年 GDP 成長率至 2.0%，明年 GDP 成長預期也下修 0.6 個百分點至 1.9%。

IMF 首席經濟學家 Gita Gopinath 表示，全球經濟放緩主因為製造業活動和貿易惡化，而更高的關稅與貿易政策不確定性，正打擊企業的投資積極度，也抑制了各界對資本財的需求。