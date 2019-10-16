暴賺億元！興櫃王子丹尼斯傳授三大投資密技

興櫃市場由於資訊不對稱、冷門的特質，往往讓投資人卻步，卻也是挖掘寶藏的好地方。6 年級生丹尼斯，靠著精準的眼光、謹慎的操作，在興櫃市場達成財務自由，邁向億元級身價。

《財訊》報導指出，丹尼斯 2003 年踏進金融證券相關領域，到投信當研究員，靠著拜訪一家又一家的公司、勤寫研究報告，打開了投資路的第一扇門。

剛開始工作，爸爸給了他一百萬元，讓他好好學投資，丹尼斯買了幾張中華電信，剩下的錢都去押當時最熱門、股價不到 20 元的面板股友達 (2409-TW)，他笑著說，「小賺之後，我覺得我已經世界無敵了！」很快地，他搭上了○六、○七年的 IC 設計股大漲狂潮，一個不到三十歲的年輕人就賺到了一千萬元。沒想到，○八年時，金融海嘯來襲，所有股票都打回原形，資本市場一片生靈塗炭，也讓丹尼斯黯然走下神壇。

他深刻檢討自己過去失敗的原因，由於融資壓力大，在行情反轉時，一沒有抓到節奏、瞬間急跌，就會相當煩躁，反而無法看見公司真正的價值。「其實股市大師講的都是對的：人多的地方不要去。」他分析，之所以是熱門股，跳下去買的價格一定是高的，有風吹草動肯定抱不住。他從此不再融資，濃縮每天看到的消息，挑出好的標的，不再盲目追逐熱門股。

(圖片：財訊提供)

一四年，也是丹尼斯踏入興櫃市場的重要里程碑。由於興櫃有資訊不對稱、很冷門的特性，過去讓他望之卻步，現在卻引起他的濃厚興趣。「一般人不想研究、避之惟恐不及，反而是機會。」他發現，只要認真去挖掘，還真有不少寶藏可尋。

他說，公司大多在最顛峰時送件進入興櫃，只要詳細閱讀公開說明書，都能對公司基本面有一定了解。熱門股就像是在舞池中只看到名模林志玲，忽略了那些未來會變成林志玲的潛力股，而興櫃的冷門特性，造就了不少市場沒看見的潛力股。

沒有漲跌幅限制是興櫃交易的一大特色，股性就顯得特別活潑，容易出現暴起暴落的現象；但只要抓對趨勢主流，很容易一夕獲利翻倍。