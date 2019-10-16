金管會祭三大措施 嚴防貿易戰風險衝擊國銀大陸分行營運

美中貿易戰恐影響國銀大陸分行、子行營運動能，金管會主委顧立雄今 (16) 日表示，對於國銀大陸據點，祭三大風險控管手段，包括：要求授信要提列足額備抵呆帳、控制曝險餘額占淨值比重低於 8 成，產生逾放需用盈餘打銷。

顧立雄今天出席金融研訓院舉辦的「美中貿易戰升級．台灣的新機會」研討會，他在致詞時表示，美中貿易爭端影響層面可分為二大部分，包括：全球貿易衰退與經濟衰退放緩疑慮，而未免貿易戰風險傷及銀行營運動能，金管會也祭出相關措施因應。

顧立雄說，在全球貿易衰退部分，世界貿易組織（WTO）已將今年全球貿易成長預測大幅下修至 1.2%，遠不及今年 4 月預估值 2.6%；在經濟成長率部分，據 OECD 最新的經濟預測，已將今、明兩年全球經濟成長率分別下修至 2.9% 及 3.0%，低於去年的 3.6%，同時警告今年成長率將創下近 10 年來新低紀錄。

儘管部分學者認為，台灣可望在貿易戰中取得轉單效益，進而挹注經濟成長動能，而截至今年 8 月止，上市櫃整體營收表現也相對持穩，但仍要留意貿易戰衍生的風險，尤其是國銀大陸分行部分，金管會將緊盯曝險占淨值比重，並要求銀行有逾放就要用盈餘打銷。

顧立雄指出，金管會已督促台資銀大陸分、子行應嚴控授信風險，包括授信需依規定提足備抵呆帳，同時只要有逾放產生就要立刻用盈餘打銷，目前看來，國銀的大陸分、子行曝險占淨值比重持續下降中，全都低於 8 成以下。

顧立雄說，目前國銀子行大陸逾放高於分行，但從整體數據來看，國銀大陸授信曝險並無太大的變化，且銀行對大陸的授信也開始趨於謹慎，強調金管會會密切注意國銀大陸授信與曝險概況，避免風險進一步擴及至總行。