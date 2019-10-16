中美晶太陽能光電系統 獲能源局光鐸獎

中美晶 (5483-TW) 今 (16) 日宣布，旗下投資的能源公司白陽能源所建立的太陽能光電系統，榮獲經濟部能源局第 6 屆光鐸獎的優良中大型系統獎，顯現中美晶在太陽能系統電廠的專業。

中美晶指出，為促進太陽光電政策推展，建立太陽光電應用優良案例示範，帶動國內系統設置使用意願，經濟部能源局特舉辦「優良太陽光電系統光鐸獎」，透過嚴謹公正的審查機制評選，以強化太陽光電市場之競爭力。

旭鑫能源是中美晶集團旗下的系統電廠公司，成立於 2015 年的年底，而白陽能源的案場是旭鑫能源在嘉義東石、布袋等地層下陷不利農業耕種的農地區域，開發建置超過 4.3MW 的大型地面型太陽能光電系統，有效活化土地資源並創造綠色能源之多元價值，此案場為地面型的棚架式案場，具有較佳的散熱效果。

案場中模組採用高效的 TUV 認證模組，並採用低故障率與高穩定性且具有 IP65 防水防塵等級的變流器，直交流轉換效率可達 98.5%，流接線箱體採用 SUS 304 不銹鋼材質加烤漆，耐候性能佳，支撐架則由熱浸鍍鋅與混凝土基樁組成，並採熱浸鍍鋅鋼構加環氧樹脂合金漆，具有兩層耐腐蝕防護，可有效對抗潛在鹽害。

模組鎖固部分採用 8 點固定，縝密加強防颱功能，模組傾斜角設計為面南 6 度，發電量優化可在夏天達到最多發電量。安全走道設置於棚架上，設有獨立自來水源及市電電源，便於維運巡檢及模組清洗，以利提升更高的系統發電效益。

鋼構亦特別採用太陽能電廠業界的最高標準來施行，立柱工法採 PC 樁深入地下 5.8 公尺，較同區其他案場更為堅固，案場結構計算之基本風速以 16 級風為設計，優於規範四個級距，抗風能力強，此外，電廠各區域的系統效能與發電量，亦透過中美晶自主開發的監控軟體，即時監督管控，並以主動性與自動化的系統來進行案場的管理與維運。

中美晶表示，為響應全球低碳綠能的潮流趨勢，將持續在台灣興建開發更多高品質的太陽能系統電廠，強化能源安全並創新綠色經濟，為台灣的永續環保盡份心力。