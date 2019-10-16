美中貿易談判初步協議 仍有近4成經理人看壞未來一年景氣

美中貿易談判雖達成初步協議，但市場仍對未來經濟前景感到憂心，根據美銀美林調查，37% 的經理人認為全球經濟可能在未來 12 個月內惡化，因此縮減持股比重、提高現金部位至 5%，高於 10 年內平均 4.6%。

美中貿易戰雖達成初步共識，但協議內容仍待釐清且後續可能有更多協商階段，調查顯示，受訪經理人對於未來 12 個月內經濟惡化，比重從 28% 攀升至 37%，但也有 39% 經理人期待企業用現金增加資本支出，預期未來 12 個月企業獲利持續惡化的經理人比例也減少 10 個百分點。

調查顯示，全球貿易爭端仍是經理人公認的心頭大患，約 4 成經理人認為貿易戰為最大的尾端風險，其次則是貨幣政策失靈與債市泡沫，比重分別約 13%。

面對美中貿易戰局勢反覆，43% 經理人認為美中角力已是新常態，也有約 3 成的經理人認為貿易戰可望在 2020 年美國總統大選前解決。

由於經理人對經濟前景展望悲觀，22% 的受訪者預期聯準會可在 2021 年底前降息，降幅可能超過 150 個基本點，另有 6% 與 13% 的經理人預期降幅分別為 150 個基本點、125 個基本點，19% 的經理人認為降息幅度約 100 個基本點，但也有 19% 的經理人認為聯準會已經彈盡援絕，降息循環已經結束。

另外，英國脫歐也是市場關注議題，53% 的經理人認為英國將於 2020 上半年脫歐，較 9 月調查的 50% 小幅上升，72% 的經理人預期 A50 條款將獲展延且英國重新舉行大選，隨之而來的將是選舉引發的風險。