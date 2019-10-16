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◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧10月16日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1      1938438   5794149    33.46  
0061   元大寶滬深          206098    317616    64.89  
2885   元大金              144821  11686232     1.24  
2883   開發金              137800  14965982     0.92  
006205 富邦上証            130351    326736    39.89  
006206 元大上證50          108974    121778    89.49  
2823   中壽                 94209   4463582     2.11  
00739  元大MSCI A股         91586    131488    69.65  
3045   台灣大               82138   3467953     2.37  
6116   彩晶                 70842   3133933     2.26  
006207 FH滬深               66052     93892    70.35  
00639  富邦深100            63351    234403    27.03  
2610   華航                 61705   5420984     1.14  
1312   國喬                 55152    906620     6.08  
2881   富邦金               47784  10233603     0.47  
2017   官田鋼               45013    341867    13.17  
01005T 三鼎                 43598    385179    11.32  
2882   國泰金               37838  13169210     0.29  
2891   中信金               37495  19496989     0.19  
01002T 土銀國泰R1           36025   1393000     2.59  
00648R 元大S&P500反1        34900    169688    20.57  
0055   元大MSCI金融         34890     37154    93.91  
2847   大眾銀               34304   2789078     1.23  
00713  元大台灣高息低波     33659    110012    30.60  
3009   奇美電               31633   7212611     0.44  
2337   旺宏                 30427   1840013     1.65  
01001T 土銀富邦R1           29411    583000     5.04  
1102   亞泥                 29296   3361447     0.87  
2323   中環                 27917   1158881     2.41  
00633L 富邦上証正2          27376    398958     6.86

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