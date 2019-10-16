台股盤中—獲利了結賣壓出籠 股王大立光翻黑拖累指數回測平盤

台股今 (16) 日開高走低，開盤一度衝上 11180 點，挑戰 11200 整數關卡，但獲利了結賣壓出籠，午盤台積電回測平盤，大立光更是翻黑下挫，拖累指數走勢，法人分析，台股目前已來到相對高檔位置，短線恐面臨震盪修正壓力，今日估量約 1400 億元。

觀察今日蘋概三王表現，台積電午盤拉回平盤整理，大立光更是翻黑，午盤跌幅擴大至 2%，鴻海則維持平盤上狹幅震盪，表現在三王中較為強勢。

族群方面，銅箔基板大廠台燿傳出伺服器用板產線出狀況，恐痛失 Google 訂單，股價被打至跌停，拖累聯茂跌逾 9% 、台光電也跌逾 2%，成盤面上最弱勢的族群。

被動元件族群股價也修正，國巨、華新科午盤雙雙走跌逾 3%，光頡、大毅跌逾 4%，禾伸堂、信昌電等也走弱。

不過，擁資產題材的個股，在大盤開高走低下，依舊維持上漲攻勢，南港拉出逾半根漲停，國產股價續強，伴隨台商回流題材，營造建材個股也同步強勢，欣巴巴、潤泰材雙雙攻上漲停，力麒也大漲逾 6%。

法人分析，台股今日開高拉回，顯現資金獲利了結，加上目前位階相對偏高、近 2 日共漲逾 200 點，恐將面臨拉回修正的壓力，不過，美中貿易戰緩和，加上大選將近，預計指數將在萬一附近高檔區間震盪，而明日台積電將召開法說，也會是另一大關注重點。