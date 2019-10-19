30年統戰成果毀於一顆籃球 中國為何不敢對NBA下重手？

「體育交流一直為增進中美友好發揮作用。」

中國外交部 10 月 15 日這段發言，意味著中國與 NBA 的紛爭，將以中方軟化收場。身為全球最受歡迎的職業運動之一，NBA 巧妙地運用自身影響力，在不道歉的情況下化解危機。

但風波過後，中國網友熱衷的「思想審查」工作，不會就此停歇。NBA 得到的「教訓」，是對所有中國外資企業，又一次的嚴肅警訊。

文 / 鄭閔聲

詹姆士（LeBron James）壓低重心，加速往禁區切入，眼見 3 名防守者湊近包夾，原本作勢強行上籃的他，冷不防地將球傳向右邊底線，當埋伏的隊友投進 3 分球的瞬間，第一節比賽結束的哨聲剛好響起。

這是 10 月 12 日在中國深圳所舉行、由洛杉磯湖人對決布魯克林籃網的 NBA 中國賽第二戰。儘管只是季前熱身賽，但這項全球最高水準的籃球賽事，過去一直深深吸引著中國球迷。

但當晚，除了深圳大運中心體育館內的 1 萬 7000 多名觀眾，中國境內再也沒有人能「合法」欣賞賽事，未持有門票的民眾，甚至無法接近比賽場館。賽後不見中國官方媒體報導，就連 NBA 合作夥伴騰訊，網站上也只用幾則短文交代比分，篇幅還比不上遠在美國本土舉行的其他 NBA 季前熱身賽。

一向是籃壇盛事的 NBA 中國賽，今年卻遭刻意「冷處理」，原因在於休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）10 月 5 日在個人推特（Twitter）發出「Fight for Freedom, Stand with Hong Kong.（為自由而戰，與香港同在）」貼文。這條推文，在香港反送中抗爭衝突持續升高的當下，立刻點燃中國球迷怒火，大批「愛國網民」快速攻占莫雷推特與火箭隊社群網站，以激烈言論要求道歉。

NBA 釋善意「修補無用」

中國球迷不領情、美國政客嫌軟弱

儘管莫雷得知發言惹議後立即刪文，澄清 「冒犯與誤解並非推文本意」，NBA 也以「察覺莫雷表達的觀點深深冒犯了中國友人與球迷，因此感到遺憾。」試圖修補關係，但都無法讓要求「道歉」（apologize）的中國球迷滿意。在強烈「民意」驅動下，中國籃球協會（CBA）、騰訊、運動品牌李寧、體育媒體「虎撲」等單位，接連宣布暫停與火箭隊的一切合作關係。(閱讀全文…)

來源：《今周刊》 1191 期

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