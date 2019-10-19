美國神秘肺病隨「電子煙」悄悄瀰漫開來 這種「危險」台灣為何管不動？

文 / 白宜君

10 月 7 日，美國國家衛生研究院證實，含尼古丁電子煙霧會對老鼠產生致癌作用，讓這項產品對人體的風險再次受到關注。但台灣因法令不完善，電子煙在市面上仍暢行無阻。

9 月 19 日，刑事局破獲 7000 餘瓶由中國等地走私進口的含尼古丁電子煙油及大批原料，市價超過兩千萬元；根據警方調查，嫌犯自 2014 年起，就以各式香料調製不同口味的電子煙油販售牟利，難以估算有多少成分不明的產品，已被喜歡嘗鮮的消費者吸入體內。

台灣到處都能看見「電子蒸汽果汁」、「VAPE」（電子煙英文）招牌；網路也能找到琳琅滿目的店家資訊與商品內容，彷彿電子煙是可公開販售的合法產品，其實卻是國內現行管制法令失靈下的怪象。

電子煙最早是以戒菸、減害功能問世，但美國新創公司 JUUL 一五年將電子煙加上時尚造型與可隨時充電的功能後，迅速成為受年輕世代歡迎的商品，每四名美國高中生，就有一名在使用電子煙。

但這項消費品對人體健康的風險，近期引起全球警戒。美國疾病管制與預防中心（CDC）在 10 月 11 日的報告指出，全美已發生 1299 起與電子煙相關的肺病病例，且已有 26 人死亡。

目前雖仍無法將造成肺病的原因，指向任何廠牌電子煙或配方，但因所有患者都曾使用電子煙，且病例持續增加中，美國麻州政府率先宣布禁售電子煙，密西根州、紐約州、羅德島、華盛頓州、加州也隨後跟進。

無法證明含尼古丁

不違法

在台灣，電子煙加熱液若含尼古丁成分，就是必須接受衛福部食藥署查驗並登記的列管藥品；若未經許可而製造、輸入，就屬偽藥或禁藥，依《藥事法》最高可處 10 年以下有期徒刑、得併科新台幣 1000 萬元以下罰金；若未經核准販賣、供應或因意圖販賣而陳列，可處 7 年以下徒刑，得併科 500 萬元以下罰金。也就是說，台灣法令「完全禁止」含尼古丁成分的電子煙油在市面流通。(閱讀全文…)

來源：《今周刊》 1191 期

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