台股盤後—台指期拉高結算 台積電回神 力守11100點

台指期今 (16) 日拉高結算，在台積電尾盤拉抬下，指數收漲 51.03 點或 0.46%，來到 11162.83 點，成交金額 1461.04 億元，法人分析，台股目前來到歷史相對高檔，拉回修正壓力大，接下來能否創高，得關注台積電後續走勢。

觀察今日蘋概三王表現，台指期拉高結算下，台積電尾盤回神，上漲 3 元或 1%，以 296 元做收，鴻海也收紅，不過大立光終場下跌 2.78%，表現相對弱勢。

族群方面來看，坐擁資產題材的傳產股表現強勢，國產股價續強，大漲 7%，南港也大漲半根漲停，新紡也漲逾 3%，營造建材股也同步走揚，潤泰材、欣巴巴漲停作收、力麒大漲 8.8%、國建、愛山林上漲 4%，鄉林、潤弘、昇陽、國揚等也上漲 3% 以上。

太陽能相關個股則受惠能源展、光電展開展題材，股價表現同樣強勢，國碩、碩禾雙雙攻上漲停、統懋漲逾 8%、茂迪漲 6%、聯合再生、太極、元晶等同步走揚。

弱勢族群方面，銅箔基板大廠台燿，傳出伺服器用板產線有狀況，恐痛失 Google 大單，今日股價重挫跌停，也拖累同族群的聯茂下挫逾 5%、台光電也同步收跌。

另外，被動元件今日持續修正，在華新科下跌逾 3%、國巨跌 1.3% 雙雙走弱下，大毅挫逾半根跌停、光頡跌 4%、禾伸堂、信昌電收跌 3% 以上，奇力新、蜜忘實、日電貿等也同步走弱。

法人分析，台股雖然偏多格局不變，但連假後連 3 天上漲，漲點已超過 270 點，來到歷史相對高點，短線須慎防獲利了結及拉回賣壓，至於中長期來看，能否突破近年新高 11270 點，則得關注台積電法說及後續走勢。