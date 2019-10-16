永豐挺太陽能 助建置3000座電廠 下一步攻潔能、儲能

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行協力建置全台太陽光電廠已達 3000 座，較原訂目標倍增；除響應政策，永豐陸續啟動籌組企業光電建置聯貸案、深入縣市共同推廣，並跨入潔淨能源、儲存能源等領域，為永續家園共盡心力。

永豐銀行法人金融處處長林宏洋表示，至今 (2019) 年 8 月，與永豐銀行合作的太陽光電廠，總裝置容量已約當 1 座核能電廠機組，同時，政府規劃搭配產業園區、農畜漁電共生等方針，擬促使明年全台新建置太陽光電容量較今年成長 50%，將為建置太陽光電再添動能。

政府預估，後年夏季尖峰時刻，太陽光電占總體發電量可望超越核能，對此，永豐銀行表示，2012 年起，即積極協助企業及個人建置太陽光電廠，至今年 8 月，設備融資餘額較去年底成長約 42%、光電裝置容量則成長 38.2%。

林宏洋表示，原先預期合作的太陽能光電廠，從去年初 1000 座，在 2 年內倍增，隨著地方縣市政府、企業加速投入，不僅目標提前達成、數量更超越 1 倍，已達 3000 座，總計光電裝置容量逾 850 MW（百萬瓦）；目前亦著手布局潔能、儲能領域的相關金融服務，建構未來全方位綠能生活。

近年電廠建置朝向大規模的地面型或水面型電廠，需要投入大量資金，永豐銀行表示，累積過往承作眾多電廠的經驗，陸續開始籌組大型電廠聯貸案，例如，主辦寶島陽光 20 億元聯貸案、華立集團旗下國軒科技等子公司 40 億元聯貸案等，並持續將市場資金導入發展大規模地面型電廠及其他綠色產業。

同時，永豐前進新北市、桃園市、臺中市、臺南市、嘉義縣、高雄市、臺東縣等地工業區或鄉鎮公所，向企業、民眾闡述綠色金融的發展並協助諮詢；未來也將與綠能運輸業合作，共同營造低碳導向的交通環境，也提供融資、代收代付及貸款方案。