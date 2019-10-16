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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月15日 交易日  
  
停止融資   融資分配  停止融券        融券分配  股價波動      降    低  股    權  成 交 量   融券餘額 >=
                                               過    劇      融資成數  過度集中  過度異常   融資餘額60%
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大飲                 元大中型100               本盟                    昶和      天仁       元大台灣50正2
宏洲                 富邦科技                  智伸科                  大統新創  興泰       上海商銀
嘉裕                 元大台商50                華通                    本盟      宏亞
東華                 元大MSCI金融              中環                    銘旺科    恆大
大魯閣               富邦摩台                  燿華                    旭隼      南染
立益                 富邦發達                  智寶                    遠雄來    新紡
佳和                 富邦金融                  銘旺科                  統領      佳和
聯發                 元大MSCI台灣              連宇                    威宏-KY   怡華
昶和                 永豐臺灣加權              吉祥全                  泰昇-KY   偉全
本盟                 元大台灣50正2             揚智                              昶和
正道                 富邦日本                  晟鈦                              大統新創
瑞利                 國泰日經225               晶相光                            亞崴
正峰新               元大歐洲50                嘉威                              程泰
億泰                 元大日經225               世芯-KY                           吉茂
懷特                 元大美元指數              茂林-KY                           百達-KY
士紙                 元大美元指數正2           康控-KY                           氣立
燁興                 兆豐藍籌30反1             立積                              台硝
千興                 國泰股利精選30            東科-KY                           元禎
威致                 元大S&P日圓反1            鈞寶                              永記
華豐                 富邦歐洲                  互億                              毛寶
首利                 FH彭博新興債              訊芯-KY                           日勝化
麗正                 益道瓊美國地產            昇陽半導體                        德淵
東訊                 富邦美國特別股            夆典                              三福化
錸德                 邦臺灣優質高息            遠雄來                            士紙
倫飛                 FH富時高息低波            杜康-DR                           東明-KY
虹光                 禤飁MB短期報酬            陽光能源-DR                       六暉-KY
威盛                 富邦臺灣中小                                                申豐
浩鑫                 新光內需收益                                                燿華
國碩                 FH美國金融股                                                震旦行
銘旺科               光中國政金綠債                                              隴華
統懋                 新光投等債15+                                               翔耀
翔耀                 新光ICE美國權值                                             太空梭
太空梭               台新全球AI                                                  遠見
兆勁                 大飲                                                        聯德
麗臺                 南染                                                        泰碩
吉祥全               宏洲                                                        玉晶光
憶聲                 嘉裕                                                        融程電
科風                 東華                                                        力銘
力特                 大魯閣                                                      世芯-KY
喬鼎                 立益                                                        圓展
正達                 佳和                                                        新至陞
晟鈦                 聯發                                                        銘鈺
聯德                 昶和                                                        穎漢
同泰                 本盟                                                        立積
新世紀               正道                                                        迎廣
誠研                 瑞利                                                        研揚
誠創                 正峰新                                                      陞泰
嘉威                 華電                                                        華友聯
聯合再生             億泰                                                        愛山林
力銘                 懷特                                                        皇昌
亞太電               士紙                                                        潤弘
達能                 燁興                                                        遠雄來
太極                 千興                                                        夏都
誠美材               威致                                                        雲品
奕智博               華豐                                                        鳳凰
慧友                 首利                                                        欣欣
悠克                 麗正                                                        統領
友勁                 東訊                                                        客思達-KY
百一                 錸德                                                        凱羿-KY
捷泰                 倫飛                                                        日成-KY
天瀚                 虹光                                                        阿瘦
迅杰                 威盛                                                        格威傳媒
華上                 浩鑫                                                        神州-DR
光麗-KY              國碩                                                        晨訊科-DR
元晶                 銘旺科                                                      友佳-DR
華冠                 統懋                                                        一零四
裕豐                 翔耀                                                        欣天然
寶徠                 太空梭                                                      新海
皇昌                 兆勁                                                        欣高
陽明                 麗臺                                                        新麗
六福                 吉祥全                                                      台數科
康師傅-DR            憶聲                                                        鋼聯
聖馬丁-DR            科風                                                        必應
神州-DR              力特                                                        基勝-KY
同方友友-DR          喬鼎                                                        威宏-KY
晨訊科-DR            正達                                                        政伸
友佳-DR              晟鈦                                                        吉源-KY
陽光能源-DR          聯德
精熙-DR              同泰
中福                 新世紀
雷虎                 誠研
中視                 誠創
秋雨                 嘉威
新利虹               聯合再生
國光生               力銘
                     亞太電
                     達能
                     太極
                     誠美材
                     奕智博
                     慧友
                     悠克
                     友勁
                     百一
                     捷泰
                     天瀚
                     迅杰
                     華上
                     光麗-KY
                     元晶
                     華冠
                     裕豐
                     寶徠
                     皇昌
                     陽明
                     六福
                     康師傅-DR
                     聖馬丁-DR
                     神州-DR
                     同方友友-DR
                     晨訊科-DR
                     友佳-DR
                     陽光能源-DR
                     精熙-DR
                     中福
                     一零四
                     雷虎
                     新海
                     中視
                     秋雨
                     新利虹
                     國光生
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