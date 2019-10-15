博大Q3業外干擾 稅前盈餘季減16% 前3季稅前EPS 5.65元

利基型電源廠博大 (8109-TW) 今 (15) 日公告自結第 3 季自結獲利，雖然高價原料庫存去化完畢，毛利率回到 5 成以上，本業獲利回溫，但業外面臨匯損，導致單季稅前盈餘 1.28 億元，季減 16.5%、年減 17.5%，每股稅前盈餘約 1.75 元；累計前 3 季稅前盈餘 4.15 億元，年減 5.1%，每股稅前盈餘 5.65 元。

博大第 3 季營收 3.37 億元，季減 0.9%、年減 10%；毛利率 50.66%、季增 2.21 個百分點、年減 0.36 個百分點、營益率 37.77%，季增 2.29 個百分點、年減 0.22 個百分點；稅前盈餘 1.28 億元，季減 16.5%、年減 17.5%，每股稅前盈餘約 1.75 元。

博大前 3 季營收 9.96 億元，年增 0.7%，毛利率 49.23%、年減 1.02 個百分點、營益率 36.03%，年減 0.7 個百分點、稅前盈餘 4.15 億元，年減 5.1%，每股稅前盈餘 5.65 元。

博大第 3 季雖然受惠高價被動元件庫存去化告一段落，毛利率回升至 5 成，營業利益 1.28 億元，更季增 5%，但由於第 3 季新台幣走升，業外產生匯損，侵蝕獲利表現，導致旺季不旺。

而第 4 季因為逐漸邁入淡季，估博大營收將較第 3 季回落，但受惠高價原料庫存去化告一段落，有助支撐毛利率及營益率的表現。