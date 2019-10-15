永豐銀非營業時間提領大額交易爭議 金管會查清楚釋疑

立委黃國昌昨 (14) 日爆料，永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀於 2017 年 6 月 16 日銀行下班時間，仍被提領高達新台幣 7500 萬元的現金，金管會今日對外說明，已了解何壽川的保釋金來源，是由何壽川自其本人帳戶提領現金支應；至於立委所說的提領 7500 萬元，除了有依規定向法務部調查局申報大額通貨交易，且最後亦無用來代墊何壽川的保釋金。

黃國昌昨天秀出金管會檢查局金檢報告並直指，何壽川在 2017 年 6 月 16 日晚間，從 15 個非本人帳戶中提領高達 7500 萬元現金，隔日又存回帳戶，質疑何壽川將永豐銀行當作自家金庫，質疑違反內稽內控規定。

對此，金管會今日發布聲明說明，永豐金前董事長何壽川於 2017 年 8 月 17 日遭台北地檢署以違反金控法等起訴，對此已了解何壽川的保釋金來源，是由何壽川自其本人帳戶提領現金支應。

至於同年 6 月 16 日永豐銀於下班後出現的大額現金交易，金管會指出，主因當日永豐銀多名行員因三寶超貸案遭檢調單位約談，為因應可能面臨須繳交保釋金，先行向永豐銀其他行員借支，後因無須繳交保釋金，故未動用該筆款項、並與已予以返還。

金管會表示，6 月 16 日相關提款程序均由客戶本人親簽開立提款條，相關現金提領均有傳票及帳務作業紀錄，並依規定向法務部調查局申報大額通貨交易。該筆資金並未用於支應何壽川的保釋金，永豐銀亦無代墊何壽川的保釋金。

此外，金檢報告是密件，是由檢查局送交給永豐銀董事會、總稽核，可以看到此檢查意見的人包括董事長、總經理、總稽核或是指定的稽核人員，以及檢查意見案相關的業務主管、法遵和指定法遵人員、董事會和審計委員會；依規定金檢報告均不能外洩，金管會將會請永豐銀清查是從哪個管道外洩，違法外洩將觸犯刑法第 132 條及其他相關法令。