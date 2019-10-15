〈美調升土鋼品關稅〉土耳其銷美鋼品稅率回到50% 亞洲鋼市恐遭池魚之殃

土耳其銷美鋼鐵稅率再度遭到美國由原先 25% 調回 50%，加上里拉走貶，市場人士擔憂，去年底土耳其將鋼品大量往亞洲拋售的情況，恐再次重演，為鋼市再添隱憂。

土耳其進犯敘利亞，美國總統川普週一簽署一項制裁土耳其現任和前任官員的行政命令，並將土耳其鋼鐵關稅提高 50%，回到 5 月下調關稅前的水準，更中止與土國對 1000 億美元貿易協議進行的談判。

美國和土耳其在鋼鐵貿易密切，美國有大量的廢鋼，土耳其則有充裕的電爐煉鋼產能，土耳其向美國買進廢鋼加工後，再將製成的鋼筋等產品，銷回至美國。

但現在，土耳其遭制裁，市場人士擔憂，原本銷美的鋼材恐以低價再次轉至亞洲市場拋售，為渾沌的鋼市再添隱憂，且年底將近，陸廠若將餘量清倉對外拋售，鋼價走勢恐進一步承壓。

此外，鋼筋廠主管也認為，近期鋼筋頗有止跌打底的情形，甚至醞釀反彈行情，但土耳其鋼品因關稅提高，無法銷美的情況下，對廢鋼用量需求也將放緩，廢鋼價格是否會進入新一波的下行循環，進而衝擊鋼筋價格也需要再觀察。

法人則認為，對電爐廠豐興 (2015-TW)、東和鋼鐵(2006-TW)、海光(2038-TW)、威致(2028-TW) 等鋼鐵廠來說，廢鋼走弱有助利差，但若價格持續下跌，恐導致下游與盤商對後市態度轉趨觀望，反而不利整體需求。