【日盛投顧】5日線不破仍有機會續創反彈高

◆盤勢分析

1. 中美貿易談判有突破性進展，激勵上週五美股大漲，週一台股開高走高震盪，最高點 11,085 點創反彈高且逼近 05/03 高點 11,097 點，最低點 11,004, 點守穩 5 日線（10,961 點）、10 日線（10,930 點）、月線（10,908 點）、季線（10,726 點）、半年線（10,706 點）、及年線（10,372 點），終場指數上漲 176.99 點，漲幅 1.63%，收在 11,066.95 點，成交金額為 1,593.04 億元，大於 5 日均量（1,317 億元）及 20 日均量（1,241 億元）。三大法人合計買超 198.37 億元：外資買超 151.82 億元、投信買超 5.62 億元、自營商買超 40.93 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：成交量大於月均量方有利大盤挑戰前高。

（2）、均線：支撐為月線（約在 10,900 點）附近，壓力為 11,200 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（73）大於 50，短線偏多。

3. 櫃買指數漲幅 1.00%，收在 141.37 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 139 點附近，壓力為 143 點附近，KD 技術指標開口閉合，9 日 K 值（44）在 50 附近，短線整理。近期法人著墨較深的族群包括 PA、散熱、IC 設計、PCB、生技等。

4. 台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、蘋概、工業 4.0、生技、內需、運動風、金融、車用等。

5G、PCB、蘋概、半導體、工業 4.0 為盤面主流股

1.5G：5G 拚商轉全球如火如荼，相關個股如網通 5388 中磊、6285 啟碁、3491 昇達科、2345 智邦、3596 智易及光通訊的 4977 眾達 - KY、3081 聯亞、6426 統新、3163 波若威、3234 光環、4979 華星光等，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 環宇 - KY 等營運回升，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等也因 5G 而受惠，IC 測試廠 2449 京元電大啖 5G 晶片測試商機。

2.PCB：ABF 基板供需吃緊，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠，2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿將受惠 5G 相關應用，2367 燿華、2313 華通受惠藍芽耳機需求夯。

3. 蘋概：蘋果新機優於預期，2330 台積電、3008 大立光、3406 玉晶光、2474 可成、6176 瑞儀、4958 臻鼎 - KY、6269 台郡、4935 茂林 - KY、2387 精元等為近期族群指標。

4. 半導體：IC 設計領航股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、8016 矽創、6462 神盾、6415 矽力 - KY、3035 智原、8081 致新、3443 創意、3317 尼克森、6533 晶心科等，任天堂進軍大陸市場，供應鏈 3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱等將有機會迎來成長動力。矽晶圓 6488 環球晶、5483 中美晶週一相對強勢。