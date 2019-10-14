瓦城Q3營收衝新高 年底前新據點拓點加速估超過10家

連鎖餐飲集團瓦城 (2729-TW) 今 (14) 日公布 9 月合併營收 3.79 億元，月減 20.53%、年增 8.82%，展店效益持續顯現，而單季合併營收 12.87 億元，年增 12.22%，再度寫下單季新高紀錄，累計前三季 37.55 億元，年增 14.75%，在年底前將加速開超過 10 家新據點，營收成長無虞。

瓦城表示，去年全台共開出 15 家新據點，今年目標淨增 25 家，截至 9 月底止已開出 9 家店，已簽約店數 13 家，全年展店具高度執行力，配合百貨換櫃時程於 10 月起陸續完成，將達開店目標，而新開據點以「瓦城泰國料理」和「時時香 Rice Bar」為主。

而在中國市場，瓦城強調，今年在中國採既有店穩健成長策略，第三季業績已年增 3.25%。

展望後市，瓦城除了展店之外，看準啤酒市場商機，力拚持續推升既有店的業績表現，9 月在集團四大品牌合力強打秋季啤酒大賞活動後，10 月則首度攜手臺虎精釀，在台北新光三越信義店引進新鮮精釀啤酒，可望帶來新客群並提升客單價。

截至第三季底，瓦城在全台共有 120 家據點，中國 11 家，各大品牌中，又以瓦城泰國料理達 67 家最多，大心 33 家，1010 湘 17 家，後續作為展店主力之一的時時香僅 5 家，仍有不小的成長空間。