榮剛Q3營收持平去年 航太應用接單旺 Q4估持平

台鋼集團旗下特殊鋼廠榮剛 (5009-TW) 今 (14) 日公告 9 月營收 8.09 億元，月減 16.2%、年減 12.7%，第 3 季營收 27.04 億元、季減 2.7%、年減 0.3%，榮剛表示，雖然民生消費及工業用產品受到鋼價波動影響營收，但航太應用接單暢旺，能見度已達明年上半年，將支撐第 4 季營運持平第 3 季。

榮剛指出，航太市場需求持續熱絡，來自航太產品業績穩定增長，唯在民生消費與工業用領域受到美中貿易戰升溫波及，中國鋼廠四處倒貨擾亂市場價格，影響 9 月整體營收表現，累計榮剛前 3 季營收為 80.75 億元，年增 6.4%。

榮剛也持續看好全球航空市場前景，主要來自飛機替換需求與新增需求的雙引擎推動，目前也打入波音和空巴供應鏈，訂單能見度可看到明年上半年，公司預期第 4 季營運與第 3 季相當。

近期波音上調中國未來 20 年的飛機需求預測，估計到 2038 年將增加超過 8000 架新機；空中巴士也上調未來 20 年全球新型飛機需求預測，同時宣布會致力開發低油耗機型，引進包括 A220、A320 與 A350 等新一代省油飛機，其中以 A220 客機來說，空巴預測未來 20 年的新增需求超過 3000 架。