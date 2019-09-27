諾貝爾經濟學獎得主莫頓示警：加密貨幣不宜當投資工具

加密貨幣崛起，臉書也打算推出 Libra 加密貨幣，諾貝爾經濟學獎得主羅伯特. 莫頓 (Robert Merton) 今 (27) 日提醒，加密貨幣屬於非政府貨幣，要如何跟政府發行的流通貨幣並存是個問題，他認為，加密貨幣缺乏政府背書，不能因數量有限就代表它有價值，建議不宜放進個人投資組合中。

瑞銀集團今天邀請諾貝爾經濟學獎得主羅伯莫頓訪台，莫頓在 1997 年與 Myron S. Scholes 歸納 Black-Scholes 公式，釐定應用於對股票期權的評價而榮獲諾貝爾經濟學獎，目前任教於美國麻省理工學院史隆商學院管理學院，擔任特聘教授。

加密貨幣近年來蔚為風潮，就連社群巨擘臉書也計畫推出加密貨幣 Libra，引發市場高度關注，但莫頓認為，加密貨幣兼具機會與挑戰，包括非政府貨幣要如何與官方貨幣並存，以及個人隱私問題，事實上很多人都不清楚自己的個資如何被社群單位使用。

至於時下熱門的 AI 人工智慧話題，莫頓則對 AI 重新定義，他認為，AI 並非 Artificial Intelligence，而是 Automatic Information，AI 對於能駕馭大數據的人而言可說如虎添翼，儘管科技可能取代部分人力，讓部分工作因此消失，但相對的也會創造新的工作機會。

莫頓進一步指出，AI 調整與轉型並非無痛轉型，儘管有部分人可能因此失業，需要靠政府社會救濟來協助，但相對的，科技進步也讓年輕人有更多發揮的機會。

莫頓並以自身研究為例，他說，自己當初發明的程式交易理論模型雖可取代人力，但 50 年後自己仍持續研究，雖然題目工具與以前不同，但也並未因工具不同而遭取代。

莫頓表示，經濟學者主張的「人類會在邊際上做決策」不會改變，但從整體角度來看，人類社會並未因科技進步而遭 CPU 或硬碟所取代。

