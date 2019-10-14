台灣人愛儲蓄！郵政儲金6.27兆元創高 定存轉向活存趨勢明顯

台灣人愛儲蓄，行政院主計總處今（14）日發布國情統計通報，截至 8 月底，郵政儲金戶數為 3633 萬戶，儲金結存金額達 6 兆 2726 億元，較去年同期增加 2.1%，續創新高，不過受低利環境影響，國人逐漸減少定存配置，轉向提高活存，供資金彈性運用。

根據交通部統計，截至今年 8 月底，郵政儲金戶數達 3633 萬戶，較去年同期增 0.7%，其中活期儲金戶數占 82.7%；儲金結存金額達 6 兆 2726 億元，年增 2.1%，其中以定期儲金 3.82 兆元，占 60.9% 為大宗，微增 0.3%，活期儲金 2.45 兆元，年增 5%，戶數及儲金雙雙續創新高。

由於郵局分支據點多，遍及許多銀行不願設點的偏鄉，再加上台灣民眾多數仍保持儲蓄的習慣，促使郵政儲金及戶數皆逐年成長，不過可觀察出，定期儲金僅微幅增加 0.3%，活儲則年增 5%，顯示在低利時代下，民眾逐漸減少定存的配置，轉而提高活存金額，以供資金彈性運用。

郵件遞送業務方面，今年 1-8 月收寄函件 13.5 億件，年減 7.4%，主因網際網路和電子信箱普及，傳統函件通信需求降低所致。

隨著電子商務方興未艾，1-8 月收寄包裹達 1676 萬件，年增 1.7%，主要受 i 郵箱擴增及政策推動加持，年增 1.9%；另外，收寄快捷 795 萬件，年減 5.3%，主因為民營快遞業競爭所導致。