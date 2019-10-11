Libra點燃監管導火線 歐盟擬訂立新規嚴管加密貨幣

專責金融服務的歐盟委員會副主席 Valdis Dombrovskis 日前出席歐洲議會召開的聽證會時表示，為了因應 Facebook 擬議推出的穩定幣 Libra，「計劃將為加密貨幣創建新的監管框架」。

Dombrovskis 進一步說明，「歐洲必須對 Libra 等類加密貨幣進行監管，既從金融穩定的角度出發，也考量到投資者的安危，我打算就此提議新的立法」，他還提到，加密貨幣將對金融穩定、貨幣政策、數據保護和反洗錢等領域所造成的影響，勢必得深入研究。

此前，歐盟並未對加密貨幣的訂立具體規定。早在 Facebook 宣布 Libra 計劃以前，加密貨幣向來處於監管邊緣地帶，過去，Dombrovskis 並不認同對加密貨幣進行監管，他今坦言，Libra 就猶如一記警鐘讓他改變主意，唯恐這個尚未推出的加密貨幣日後將「對金融穩定產生系統性影響」。

歐盟委員會一位官員表示，目前提出新規尚未有具體時程表。不過據報導，一名歐盟發言人證實，歐盟上週已去函 Facebook 和 Libra Association，旨在向了解 Libra 計劃的更多細節，以協助歐盟決定「如何對加密貨幣項目進行監管、是否需要訂立新規，以及 Libra 是否應被允許在歐盟範圍內運營」。

區塊客本週稍早報導，歐盟預計會在即將召開的 G20 會議上呼籲，「全球各國監管機構應對 Facebook Libra 等類穩定幣做出回應」，歐盟表示，「關於穩定幣的最新進展，以及多方面的監管挑戰，這需要全球層面的無縫合作和協調應對」。

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