油品毛利升加上多角化經營 加油站營運再升溫

近年在國內激烈競爭的加油站市場中，逐漸開拓出多角化經營的新藍海，像是中油推出自有品牌咖啡，車容坊集團更是異軍突起。另外，受惠中油油價公式中的營運費調漲，及民營業者利用量大議價優勢，拉升毛利，促使加油站營運持續升溫。

由於中油油價公式中的加油站營運費，曾經 16 年未調整，期間歷經勞退新制實施、基本工資調漲、增設油氣回收等人力和維護成本大幅增加，民營加油站業者多次抗議，政府直到 2016 年 1 月才調漲，目前汽油每公升 3.175 元，柴油每公升 1.693 元，民營加油站也因此受惠。

除了中油與台塑集團外，其餘民營加油站集團，還利用整體銷售量大，與供油商議價後，毛利增加至汽油每公升 3.5 元，柴油每公升 1.8 元，進一步帶動加油站營運升溫。

根據經濟部能源局公布今年 9 月統計，台北市加油站每日油品平均銷售量為 34.53 公秉 / 日，依每月銷售油品毛利估算，汽油約為 316.9 萬元 (30.18 公秉 * 1000*30*3.5 元)，柴油約為 23.5 萬元 (4.35 公秉 * 1000*30*1.8 元)，總計可達 340.4 萬元。

至於加油站的營運成本，台北市民間加油站業者表示，依據發油量的多寡，15 公秉 / 日之加油站，月租金為 30 至 40 萬元。25 公秉 / 日之加油站，月租金為 80 至 100 萬元，30 公秉日以上之加油站，月租金為 100 至 140 萬元以上；台北市部分發油量為 25 公秉 / 日級距的加油站，如：車容坊元泰站、大業站以及台亞承德站、忠孝東路聯成站等，月租金都達 120 萬元，扣除其他贈品等營業成本，可望獲利約 110 萬元。

依據中華徵信所統計 2017 TOP 10 加油站業者排名，分別為中油、全國、台亞、山隆、福懋、統一精工、台糖、北基、長榮國際儲運及台大加油站，皆持續進行佈建及拓展據點，鞏固利基，增加與供應商的談判空間。

另外，再加上久井、千越、車容坊、西歐及松詠，加油站業者紛紛推出多角化項目服務，創造附加價值，並依地域客戶群規劃業外收入，整合方向發展。

由於油品利潤變薄，中油也看準台灣 1 年咖啡商機超過 350 億元，2017 年 6 月重新評估引進品牌咖啡，取泰國 PTT 國營加油站賣出上億杯咖啡的成功經驗，經過近半年試喝、民調後，開發出自有品牌咖啡，去年敲定於台北市士林區福林加油站正式試賣 CupGo「來速咖啡」，預估今年底全台將再開 8 間店。

近年異軍突起的加油站界黑馬「車容坊集團」，除了積極出租牆面看板、提供電信業者架設基地台，增加租金收入，為了提供更多元的服務，更增設汽車代驗廠，甚至銷售起水果、蜂蜜等農產品，因此在油品外，可貢獻集團每年約 5000 萬元以上的獲利。

國內加油站市場大餅高達 3000 億元以上，近年業者朝向「合縱連橫、重新洗牌、各擁版圖」，多角化經營成為集團營運的新藍海，未來也將由服務戰取代價格戰，如何進一步培養客戶忠誠度及吸引多元消費客群，帶動整體商機，將是加油站業者站穩市場的關鍵。