能源盤後—市場心繫中美談判結果 原油收漲在一週以上最高點

週四 (10 日) 交易，原油期貨價格上升，收在一週以上最高點。交易者試圖理解中美貿易談判相關的相互矛盾的消息，以及分析 OPEC 每月對全球供需狀況的評估報告。

Price Futures Group 高階市場分析師 Phil Flynn 在今日的報告中指出，「很明顯的是，市場認為中美貿易談判的結果是全天下最重要的事，而這結果將使全球經濟成長爆發或者陷入深度經濟衰退。」

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 96 美分或 1.8%，收每桶 53.55 美元，根據道瓊市場數據，此為 10 月 1 日以降最高收盤價。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 78 美分或 1.3%，收每桶 59.10 美元，根據道瓊市場數據，此為 9 月 30 日以降最高收盤價。

德國商銀分析報告指出，「新聞報導令人困惑，且現階段呈現誤導，不可能料得到此回談判的結果。如果談判破裂，價格預計會進一步下跌，因為市場對需求的擔憂將再次大幅增加，但如果達成任何部分協議，就會出現市場鬆一口氣的漲勢。」

中美貿易談判消息

川普週四在推特上表示，他計畫週五與中國副總理劉鶴會面，這消息提振了原油價格。

在此前，外媒週三報導，白宮可能提前執行一項與中國的貨幣協議 (該協議先前已商定)，並凍結關稅調升 (原定下週調升)。《紐時》報導，川普已批准部分美國企業的許可，讓他們能與中國電信巨擘華為開展業務。

然而，《南華早報》報導，本週稍早為週四開始的中美高層貿易談判奠定基礎的「會前會」幾乎沒有什麼進展，且中國主要貿易代表團將 2 日訪美時間縮短為 1 日。

OPEC 消息

OPEC 發布每月報告，下修今年全球石油需求成長的預期，但仍維持對 2020 年前景預期不變。但與此同時，OPEC 又調降非 OPEC 組織今明兩年的供應量成長預期。

根據 S&P Global Platts 報導，在倫敦舉行的工業論壇新聞發布會上，OPEC 秘書長 Mohammed Barkindo 表示，OPEC 和俄國與其盟國今年 12 月的會議並未排除進一步減產的可能性。目前 OPEC + 的減產協議是調降產量 120 萬桶 / 日，直至明年 3 月。

中東消息

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，土耳其出兵敘利亞這件事沒有直接影響石油生產，「但可能會因對衝突升級的擔憂出現一些風險溢價，但目前看來不太可能影響產量。」

整體而言，「石油看起來是一個範圍很廣的市場，供應穩定且需求增長降速中，但對生產的威脅仍令人擔憂。」

由於厄瓜多總統 Lenin Moreno 決定終止津貼，引起民怨和抗議示威行動，抗議群眾持續佔領石油設施，迫使國營石油公司 Petroecuador 對其原油出口契約宣布「發生不可抗力事由。」

根據 ING 分析報告，今年 9 月厄瓜多每日原油出口量約 31.5 萬桶，而今年迄今的原油出口量約 39.2 萬桶，該出口量近半數流向美國西海岸，因此厄瓜多供應量下降後，可能讓西海岸短期內發生一些短缺現象。

其他能源商品交易

11 月交割的汽油期貨價格上漲 2.3%，收每加侖 1.6233 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格上升近 0.1%，收每加侖 1.9208 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.7%，收每百萬 Btu 2.218 美元。

EIA 週四報告，上週 (10/4 止) 美國天然氣庫存增加 980 億立方英呎。根據 S&P Global Platts，分析師預期上週天然氣庫存增加 970 億立方英呎。