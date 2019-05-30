南六通過股息5元 今法說會聚焦下半年展望

不織布大廠南六 (6504) 昨日股東會通過 2018 年每股配發現金股利 5 元，今日將參加證交所「民生消費暨新上市主題式業績發表會」，下半年高雄燕巢、中國平湖等廠房的產能及訂單狀況備受關注。南六去年繳出亮麗財報成績，每股純益達 8.16 元，創下該公司成立以來歷史新高。展望 2019 年，南六表示，面對國內外環境物價上漲壓力，將強化成本管控、提升客戶接單，並把原物料波動列入談判價格的要件，以製程改良維持營運競爭優勢。



南六今年第一季獲利 1.15 億元，每股純益為 1.58 元，均較去年同期成長，惟首季受農曆新年工作天期減少、中國調降增值稅造成部分客戶遞延出貨影響，導致單季營收年減 2.3%，不過 4 月營收達 5.42 億元，為今年首次出現年成長轉正的單一月份。



由於下半年進入傳統旺季，市場除觀察南六第二季營運回升狀況，也關注產線產能的最新進度與營運效益，並瞭解美中貿易戰對中國內需市場消費信心的衝擊程度。



此外，南六股價近期受資本市場震盪影響，截至昨 (29) 日收盤價為 163.5 元，5 月以來跌幅 0.91%，較於大盤相對抗跌，期間外資陸續買進，持股占比由 4 月底的 10.3% 提升至 10.35%。

