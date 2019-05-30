南六燕巢新廠產品送樣認證順利 Q4稼動率將拉升到70%

不織布大廠南六 (6504-TW) 高雄燕巢新廠在第 2 季營運後，產品已對國際客戶送樣，南六董事黃俊評今 (30) 日在法說會時指出，目前新產品認證順利，預計 6 月起小量出貨，7 月開始產能利用率會明顯提升，預估到第 4 季旺季產能利用率將提高到 70%。

南六投資 30 億元高雄燕巢新廠已正式啟用，預計第 2 季量產，擴增生產純棉不織布及水針不線布生產線各 1 條，其中純棉不織布產線月產能約 600 噸，高速水針布線月產能 2000 噸；對於新廠產能利用率規劃，黃俊評說，目前新產品認證順利，預計 6 月起小量出貨，7 月開始產能利用率就會明顯提升，估到第 4 季旺季時，產能利用率將提高到 70%。

此外，南六已獲經濟部投資台灣事務所「歡迎台商回臺投資行動方案」聯審會通過，將於高雄市燕巢區成立營運中心與智慧化生產基地，預計總投資金額達 35 億元，黃俊評說，這項投資計畫攜手國際企業投入醫療級不織布開發生產，只是中間的一個橋樑，未來還會進一步合作、開發生技產品的方案提出。

南六今年首季稅後純益為 1.15 億元，年增 15.4%，每股純益為 1.58 元；第 1 季產品結構以水針不織布 4.86 億元，占 30.2% 最高，而濕紙巾、面膜 30.1% 居次，熱風熱壓不織布占 27.1%，醫療手術衣用布占 12.6%，南六指出，由南六 65% 的營收來自於中國廠，4 月 1 日起中國大陸將營業增值稅率，由 16% 降為 13%，造成客戶端部分出貨遞延到第 2 季。

此外，南六在浙江平湖廠也有新擴充產能計畫，目前正和中國官方就其提供的租稅優惠，進行最後洽談中。

南六去年營收、獲利同攀巔峰，每股稅後純益 8.16 元，昨 (29) 日南六董事會決議，每股擬配發現金股利 5 元，也同創上市以來新高。

南六去年營收 67.86 億元，毛利率 18.8%，年減 0.33 個百分點，稅後純益 5.93 億元，年增 9.49%，每股純益 8.16 元；營收、獲利同創高，今日董事會決議，每股擬配發 5 元現金股利，以今日南六收盤價 164 元計算，現金殖利率為 3.04%。