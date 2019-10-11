10 月 8 日消息指出，瑞士國家銀行（SNB）和素有「央行中的央行」之稱的國際清算銀行（BIS）已簽署協議，打算在國際清算銀行位於瑞士的創新中心（BIS Innovation Hub Centre）展開合作。

兩項合作計畫

國際清算銀行瑞士創新中心起初將專注於兩項研究計畫，第一，是將央行數位貨幣（CBDC）整合到分散式帳本技術基礎設施中；第二，則是分析央行在追蹤電子市場上的必要性。

第一項計畫的執行，也將是瑞士央行與瑞士主要金融服務業者 SIX Group 以概念驗證（PoF）形式合作的一部分。新聞稿指出，基於區塊鏈的央行數位貨幣目的將是「促進金融機構之間代幣化資產的結算」。

為央行觀察科技洞見

新聞稿指出，這座新創新中心的基礎目標在於，探索出「發展有關重要科技趨勢」對央行的影響，並作為央行專家在創新方面的網絡中心。

瑞士央行總裁 Thomas Jordan 表示，該央行一直密切關注金融領域數位化與科技創新的趨勢。他表示，新的合作將使銀行進一步拓展在金融市場與相關基礎設施方面的專業知識。

Thomas Jordan 9 月初曾表示，與外幣掛鉤的穩定幣可能會在某些情況下損害瑞士的貨幣政策。他認為，讓普羅大眾能夠使用數位央行貨幣，可能會增加銀行擠兌的可能性，進而威脅到金融穩定。

國際清算銀行總裁昔日反對

國際清算銀行總裁 Agustin Carstens 過去曾針對加密貨幣提出種種批評和質疑，但 Carstens 似乎已經意識到，「央行發行數位貨幣」這股熱潮勢不可擋，於是他今年 7 月向英國《金融時報》透露，該機構正全力支持全球各國開發央行數位貨幣。

值得注意的是，Carstens 今年 3 月才對外發言，「建議不要發行央行數位貨幣」。理由是央行數位貨幣可能促使銀行擠兌發生，讓人們能夠加速把他們的資金從商業銀行移往央行帳戶，結果導致整體金融體系不穩定。

今年初，國際清算銀行發布研究報告稱，全球至少有 40 家銀行正在執行研究計畫，並且試驗區塊鏈技術。目標是處理有關普惠金融（Financial Inclusion）、提高支付效率與資安等問題。告指出，在分布式帳本上發行、而且能在端對端之間交易的央行數位貨幣，能夠加速並以更節省成本的方式進行交易。

這篇文章 昔日反對央行發數位貨幣，國際清算銀行今攜瑞士央行研究 CBDC 最早出現於 區塊客。

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