增你強、創順祭高薪搶才 內科釋564職缺起薪上看120K

台北市就服處今 (9) 日表示，10 月 18 日將在內湖科學園區舉辦徵才活動，共有 564 個工作機會，平均月薪 43K 以上。其中，創順科技首戰就祭出起薪 80K 的高薪搶才，資深後端、前端工程師更高達 120K，另外，增你強 (3028-TW) 招募產品經理職缺，起薪也有 60K 以上。

就服處表示，內科享有台灣新矽谷美名，徵才活動進入第 3 年，除維持資通訊及知識密集型產業為主力的產業結構，同時再大量開發新合作廠商，比較歷年廠商名單，今年 8 成是新的科技公司加入求才行列，釋出高端專業且具發展性的職缺，期望吸引科技新貴、國際貿易、通訊媒體等優秀人才。

就服處指出，徵才廠商所釋職類以資訊／軟體／系統占最大宗，有 242 個工作機會，平均月薪為 49296 元；業務／貿易／銷售類則有 146 個工作機會，平均月薪 39759 元。

現場上市櫃公司包括富邦媒 (8454-TW)、旭隼 (6409-TW)、所羅門 (2359-TW)、全科 (3209-TW) 等多達 9 家。第一次參與就服處徵才的創順科技，首戰就祭出起薪 80K 全力搶才，資深後端、前端工程師更高達 120K，另外，增你強徵求產品經理，起薪也有 60K 以上。

就服處指出，徵才活動網羅各大知名企業，如港商聯寶電腦，為聯想全球最大 PC 製造和研發商、BMW 總代理經銷商鎔德，及全球第一家垂直整合最完整的包材大廠炎洲 (4306-TW) 等，徵才廠商陣容與實力都備受矚目，福利包含購屋優惠、分紅入股等，制度健全且完善。