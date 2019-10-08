黃玉霖代理港務公司董座 南方澳新橋重建估5.2億元

港務公司今 (8) 日召開臨時董事會，通過董事長職務由交通部政務次長黃玉霖代理，現任總經理陳劭良則留任。針對宜蘭南方澳斷橋拆除重建作業，黃玉霖表示，明 (9) 日上午將進行拆除，力拚 10 月底前完成，而新橋重建將由公路總局蘇花改工程團隊接手，總經費初估 5.2 億元。

南方澳大橋崩塌，董事長吳宗榮請辭下台，由黃玉霖暫代職務。針對斷橋拆除重建進度，黃玉霖表示，拆除大隊將於明日上午提前進場，希望趕在哈吉貝颱風影響台灣前，完成橋上白色拱梁的拆除。

黃玉霖表示，後續橋下結構的拆除，則將視颱風影響的程度而定，看是要持續進行或等颱風過後再繼續，由於接下來必須在水下作業，因此工期較長，大約還要 5 個工作天，不過，交通部有信心在 10 月底前完成拆除工作，恢復水道。

至於新橋重建，黃玉霖指出，將由經驗豐富的蘇花改工程團隊接手，大約 10 天後就會提出橋型設計，總經費約 5.2 億元，預估 3 年內將蓋出一座兼具功能、安全，及南方澳整體觀光需求的大橋。

港務公司表示，代理董事長黃玉霖現年 56 歲，美國加州柏克萊大學土木工程學系博士，歷任交通大學土木工程學系副教授、主任秘書、教授、中市府建設局長及交通部政務次長等職務，學驗俱優並具領導管理專長。